【明報專訊】老師們，你還記得為什麼投身教育界嗎？在疫情影響下，失業率飈升，教育行業被外界譽為「薪高糧準假期多」的筍工，不少人趨之若鶩。事實真的如此嗎？13世紀波斯詩人魯米（Rumi）寫過一句詩句，「讓你的熱情成為你的工作」。教育是一個特別的行業，在陶造生命的歷程，校長、老師的一句說話，一份堅持，足以改寫孩子的一生。

11月7日利希慎基金包場，贊助教育界同工觀看電影《繼續爭氣》，我亦有幸與一班校長前往觀看，這真是一齣別具意思的電影，引發很大的共鳴。

《繼續爭氣》，是2013年《爭氣》的續集。當年已有很多朋友向我推介《爭氣》，對這套電影讚不絕口，可惜我始終沒法抽時間去觀看，實在有點遺憾。多年過去，今天終於有機會觀看其續集，實在是意料之外，也帶着一份期盼進場。結果散場後，我已急不及待查詢，希望可包場給自己學校的師生觀看，那大家可想而知，這套電影有多好看！

良師可影響學生一生

電影以紀錄片形式，追蹤昔日《爭氣》中4名主角們相隔6年後的變化，內容都是真人真事，亦由當事人親身演出。第一位是阿博，他已不再是昔日頑皮搗蛋吸毒的壞男孩，而是學校訓導助理，樣子比當年更帥，稚氣的臉上也多了一份踏實；第二位是Coby，她由一個未有戀愛經驗的少女，變成今天沐浴愛河的女子，對婚姻和家庭都充滿憧憬；第三位是已成為大學生的失明少女小芬，普通人一瞬便看完的教材，她要用一疊點字筆記來學習，但即使再辛苦，她也繼續勇敢地克服；最後是失明的子諾，就讀中文大學的他，透過前往以色列遊學，學習接受別人的幫忙，亦學習如何與人相處。

作為教育工作者，當中我特別想分享阿博的故事。片中他的中學校長鄺校長告訴阿博，一直在等他回來。鄺校長沒有放棄阿博，最後更改變了阿博。我可以肯定說：「一個良師可對一個學生影響一生。」

破壞王搖身變大廚

回想自己還是教師時，有一個很頑皮的高年級男孩，可以說是一個破壞王。當時我是他的英文老師，他經常破壞課堂秩序，但我留意到他其實是一個很聰明的孩子。我決定用另類方法和他相處，我約他一起吃飯，陪他一起回家，沿途和他談天說地，也因此建立起一份亦師亦友的關係，他亦答應我會努力做好。最後這個男孩順利畢業，昔日的頑皮男生，今天已是一名擁有自己餐廳的大廚，他真的做到「繼續爭氣」。

我懇切希望各位同工，無論你的學生多頑劣，請你也以一顆無限包容的心，對他們不離不棄，我相信終有一天，他們會頑石點頭，甚至浪子回頭。一個毫不起眼，甚至枯萎了的生命，也許會因着你的澆灌，重獲新生，這就是「生命影響生命」的美麗畫面。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介﹕求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第320期]