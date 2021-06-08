親子筆陣．童途有「理」：軟腍腍小懶蟲？或肌張力不足

【明報專訊】5歲的浚洋（化名）不喜歡說話，總是懶洋洋的。媽媽見他功課做得慢，坐又坐不好，做事總是慢幾拍，擔心他是懶惰還是生病？

當時我是「到校學前康復服務」的物理治療師，做評估時發現浚洋單腳站立時，核心和下盤不穩，搖晃不定，需頗多協助方能單腳跳起；跳彈牀時，旁邊的同學跳得起勁時，他卻很容易失平衡倒下，且要花盡力氣才能在搖晃的彈牀上站起來。另外，他未能準確地做出測試的動作，肢體動作有明顯的偏差。

上體能課時，浚洋即使清楚看見教師的熱身示範，卻無法跟上。排隊時，有同學走到他前面插隊，他只有無奈接受。在家裏，軟腍腍、沒精打采的他經常躺在地上玩，即使坐起來亦會「寒背」。他聲線細小，缺乏自信。

詳細評估後，發現他有四肢及軀幹肌肉張力低、肌力弱及體能發展遲緩等問題。肌張力，指肌肉處於靜止狀態、被伸展時表現的阻力。早產、腦神經疾病或創傷、遺傳病或發展障礙等，都能引致肌肉張力異常。

加強訓練肩、腳、背部肌力

因應浚洋的情况，物理治療針對加強訓練他的核心控制，肩、腳、背部的肌力，單腳平衡力，以及提升耐力和敏捷度。訓練時，我會配合前庭刺激以提升覺醒狀態，利用本體感刺激以改善肢體控制。教導動作時會透過多元感觀，如重複示範及解說，並觸碰活動的身體部位，讓他更明白動作指令。另外，我亦教導浚洋父母替他做家居運動，以及讓教師了解他的活動困難。經過數周訓練，浚洋的體能大有進步，坐姿及平衡都有顯著改善。他變得開朗自信，臉上亦多了笑容，而父母也明白到運動對浚洋的重要。

雖然肌張力低未必引致功能障礙，但家長應留意以下幾點，及早發現問題，轉介物理治療師處理。

1. 孩子未能跟上體能發展里程，嬰兒時期頸部軟弱，較遲學會走路、跳躍等

2. 坐或站立時，經常找地方或旁人依傍

3. 做功課或看書時多伏在桌上

4. 坐立時，背椎隆起；甚至因經常受壓而泛紅

5. 站立時，膝關節向後彎

6. 步履不穩，容易絆腳跌倒

7. 體能和耐力較同齡的小朋友遜色，容易感到疲倦

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳綺華（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第349期]