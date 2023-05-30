好去處：室內遊樂場 大人細路齊放電 坐鴨仔船玩MR遊戲

波波池滑梯——這個滑向波波池的滑梯斜度十足，大人想挑戰或會猶豫，但小朋友卻是大無畏，幾乎不用思考便往下滑了。（黃志東攝）

陶瓷沙粒——從2樓的旋轉滑涕滑下，可以直達沙池，這裏的沙粒採用的是陶瓷沙，比一般小沙粒大，不怕被風吹入眼。（黃志東攝）

MR互動體驗——MR互動體驗專區有多種不同遊戲選擇，可單人亦可多人同時較量，適合較年長的孩子或家長參與。（黃志東攝）

不同角色體驗區——場內有不同角色體驗區，如消防員、公主等，小朋友可換上相關服裝在區內打卡。（黃志東攝）

氣球房——氣球房多個氣球會隨着風機噴出的風向流動，小朋友在裏面不停追逐氣球，是放電首選。（黃志東攝）

穿上救生衣——雖然小船在非常淺水的區域前行，但也有工作人員在場看守，為安全起見，遊玩前要先穿上專為小朋友而設的救生衣。（黃志東攝）

坐船樂趣——漂流鴨仔船在坊間難得一見，它主要是靠水力推動向前，不用操控，即使年紀較小的小朋友，也可享受坐小船的樂趣。爸媽更可在旁邊的透明幕牆與子女揮手。看，豆丁笑得多開心！（黃志東攝）

【明報專訊】室內兒童遊樂場愈開愈多，想吸引大小朋友，必須具備「人無我有」的特色。最近荃灣愉景新城就有一個全新遊樂場開幕，裏面不但有其他遊樂場難得一見的鴨仔船，逗得小朋友十分興奮，還有大人都玩得開心的MR互動遊戲，連大哥哥姊姊甚至爸爸媽媽也嚷着要玩番夠本！

文：顏燕雯

小模特兒：楊天智

有親子商場之稱的荃灣愉景新城又有全新好去處！面積達8000平方呎、設11大主題區的CHILDLIKE童心樂園剛於4月開幕，除了有小朋友最愛的波波池、滑梯、角色扮演等遊樂設施外，還有罕見的水上漂流鴨仔船、結合AR和VR的MR互動體驗專區、彈牀體感遊戲等，場內亦有小型舞台，不定期安排專人前來作各種表演，加上全場共有2層，空間夠大，小朋友可盡情放電之餘，大朋友亦能找到喜歡的玩意，那怕兄弟姊妹年齡相差一段距離，都能玩個痛快。

■INFO

CHILDLIKE 童心樂園

營業時間：上午11:00至晚上8:30（每節2小時；夜場晚上7:00至8:30，1.5小時）

票價：周一至四$230，周五至日、公眾假期及特別日子$280，夜場$150；門票包1名小童及1名18歲以上成人，6個月至1歲以下半價收費

地址：荃灣愉景新城1029及1030號舖

查詢：5409 8555

[Happy PaMa 教得樂 第451期]