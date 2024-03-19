好去處：叮叮、露營車駛進酒店親子房 鑽入潛艇深海尋寶 展開夢幻旅程

每間客房外設有專屬設計郵箱，進入前，小朋友可打開它拿取遊戲小冊子和紫外線電筒，用來在房間中玩遊戲。（黃志東攝）

露營之旅家庭套房有一張以復古露營車為設計意念的雙層兒童牀，打卡一流。房內亦有玩具營火和露營桌椅的佈置。（黃志東攝）

【明報專訊】相信很多小朋友，甚至是爸爸媽媽，小時候都夢想在露營車、潛水艇、叢林樹屋裏探險過夜，現在夢想終於可以成真啦！港島香格里拉酒店最近推出全新家庭專屬樓層，10款像真度極高的主題家庭套房設計，除了上述提及的，還包括具本地特色的叮叮電車，走進房內，叮叮聲就像在你耳邊響起一樣，加上各種家庭友善配套，毋須舟車勞頓、大包小包，隨時隨地拿起輕便小背包便可展開一場夢幻冒險旅程！

甫踏出港島香格里拉酒店45樓的電梯大堂，便可聽到火車行駛的聲音，原來這個全新家庭專屬樓層的電梯大堂已化身成火車站，抬頭便可望見一列模型火車歡迎大家到達。21間豪華主題客房和其他套房均設於45樓，走廊分別以綠色花園及藍色海洋為主題，而每間房門均以不同圖案作代表，如海龜、海豚、鸚鵡等，讓小朋友輕易找到自己的房間！打開房門前，大家先在門外的專屬郵箱中拿取「寶物」——遊戲小冊子和紫外線小電筒，待進入房間後，逐一拆解。

每間兒童房內設滑梯

家庭主題客房和套房共有3種房型，分別為1房、2房及3房，1房設有海灣船屋及園林小屋兩個主題，適合擁有5歲以下兒童的3人家庭組合，父母在舒適特大雙人牀休息時，小豆丁亦可在爸媽視線範圍下，於「小木屋」或「小漁船」內休息或遊玩。兩房則包含家長睡房和兒童睡房，兒童睡房主題豐富，如以香港傳統電車為題的香港漫遊主題，以潛艇為設計概念的深海寶藏，儼如把復古露營車搬到房內來個露營之旅等。這些兒童主題房不但有設計獨特的雙層兒童牀，更備有折疊牀，兩房加起來合共可住5人。最有趣的，是每間兒童房內不但備有滑梯、毛公仔和相關主題玩具，還可利用紫外線小電筒往牆上細心搜索，便可看到隱藏壁畫，多種遊戲加起來，玩足一天也不夠呢！至於3房套房則有飛船歷險及精靈花園主題，除家長及兒童房，另有獨立客廳，偌大的空間，更適合用來舉行派對及特別慶祝活動。

免費享用特色小食

除了主題房，45樓的資源共享中心The Hangout也是專為親子住宿而設的設施，爸媽和小朋友可於Grab & Go Station免費享用各款特色小食，包括鹹甜點、麵包、三文治、意粉、咖啡、果汁等，這些食物更可加熱並取回房間，或在旁邊的sitting room內慢慢享用。至於相鄰的workshop room則專為小朋友而設，酒店不定期提供各式兒童活動如手工、舞蹈等讓小住客參加。若爸媽忘記攜帶小朋友用品也毋須擔心，同層的 pantry除設有洗衣乾衣機，亦有微波爐方便為小朋友準備或加熱食物，另也提供嬰兒浴盆、便盆、搖籃、洗澡玩具等。

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港島香格里拉酒店

價錢：每晚主題家庭房（1間睡房）$4300起/晚（另加一）

查詢：3069 9788

網址：bit.ly/49M1RAe

文︰顏燕雯

小模特兒：Leung Wai Hei

[Happy PaMa 教得樂 第493期]