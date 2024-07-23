好去處：愉景灣大型沙灘充氣樂園 投入「彈游」世界 水上奔流大激鬥

「Honey's Adventure水上障礙賽」：刺激感十足的水上障礙賽，小朋友個個化身成「Running Kid」，挑戰體力及毅力！（馮凱鍵攝）

「Bell's Dolphin Dive海豚飛躍」：全場最刺激的項目要數這個高達10米的巨型滑梯，大膽的小朋友毫無懼色，由高處以高速滑進水池，更大呼好玩！（馮凱鍵攝）

「Tiger's Splash夢幻水世界」：這裏除了有滑梯，還有不同的充氣動物給大家坐上去盡情打卡和嬉戲。（馮凱鍵攝）

「Tiger's Splash夢幻水世界」：這裏除了有滑梯，還有不同的充氣動物給大家坐上去盡情打卡和嬉戲。（馮凱鍵攝）

刺激類遊戲：「AQUA WHEEL RUNNER水上奔流」：大家準備好變成倉鼠了嗎？只要在巨型滾輪中不停向前奔跑，就可以推動滾輪，儼如小倉鼠在做運動！（馮凱鍵攝）

「Raby's Slope斜坡波波池」：巨型的波波水池對小朋友來說可謂非常吸引，大家更可以嘗試爬上斜坡的最頂處打卡，好不威風！（馮凱鍵攝）

輕巧類遊戲：「Catch and Splash魚樂無窮」：充氣水池內有各種「海洋生物」如魚類、海龜、水母等，小朋友可以用水桶或魚竿把它們「釣」上來，有助鍛煉手眼協調呢！（馮凱鍵攝）

【明報專訊】夏日熱辣辣，當然要玩水！一個結合彈牀、水槍、滑梯等小朋友最愛設施的水上活動，絕對是今夏必玩，大家快些準備好泳裝、拖鞋和防曬用品，出發到愉景灣盡情「彈游」吧！

文：顏燕雯

小模特兒：Nora、Courtney

今個夏天，愉景灣大白灣沙灘已變身為大型沙灘水上冒險樂園Splashtopia「愉景灣彈游夏日嘉年華」，超過48,000平方呎的沙灘區共設置了9個巨型充氣遊樂項目，小朋友無論是「細膽鬼」還是喜歡刺激挑戰，都能找到玩水放電的心水遊戲！

輕巧類遊戲：

．魚樂無窮（圖）

．水戰激鬥（圖）

．斜坡波波池（圖）

刺激類遊戲：

．巨型滾輪（圖）

．夢幻水世界（圖）

．巨型滑梯（圖）

．巨型滑梯（圖）

．水上障礙賽（圖）

■INFO

Splashtopia 「愉景灣彈游夏日嘉年華」

日期：即日至9月1日

時間：每日上午10:00至下午1:30及下午2:30至晚上6:00（每日2節）

地點：愉景灣大白灣沙灘

入場費：$258（1名3至12歲小童及1名18歲或以上成人陪同）；$318（1名3至12歲小童及2名18歲或以上成人陪同，

或2名3至12歲小童及1名18歲或以上成人陪同）

購票：shorturl.at/TVLV8

[Happy PaMa 教得樂 第511期]