母親節快樂．朱薰：溝通代替命令 拒孩子變「混沌少年」

學校的「增潤學習周成果展」，三年級學生負責主題是「回看小城足迹」，所以妹之要製作一張個人黑膠唱片封套，當音樂人和DJ的爸媽當然為她提供了不少意見，教她如何創作出1990年代風格的黑膠作品！（受訪者提供）

母親節禮物：在母親節前夕，譚永之（之仔）和譚在之（妹之）分別以文字及繪畫表達了對媽媽的愛意。哥哥感謝媽媽的付出和愛，妹妹則畫上一家四口畫像，向媽媽說聲母親節快樂。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】每逢周日下午，電台DJ朱薰都會在商台節目《兒童適宜》內，與不同年齡的小朋友大談兒童話題。加入電台多年的她，一頭紅髮加個性穿搭是獨特標誌，不告訴你的話，你未必知道她和丈夫育有一對子女。

12年前，朱薰由潮人變潮媽，她一直拒絕以傳統威權教養方法育兒，選擇以朋友方式與子女相處，與孩子並肩探索世界。「由小到大我把他們當作朋友，就是不想他們有一天像Adolescence（《混沌少年時》）的少年一樣回家躲在房間關上門，或有『我不想同老餅傾偈』的想法。」母親節前夕，朱薰一家來到《明報》，記者眼見兩個孩子與父母依然「雞啄唔斷」，足見她的努力沒白費。

文︰顏燕雯

朱薰與音樂製作人譚健榮（Kean）育有一對分別12及8歲的子女譚永之（之仔）和譚在之（妹之），自從當了媽媽後，她一直活躍於城中大小親子活動，又常在社交媒體分享家庭生活點滴，加上她主持的電台節目《兒童適宜》，內容均主要圍繞與小朋友有關的話題，自然成為了親子界的KOL。朱薰「百足咁多爪」，要跟她度期訪問並不容易，夾好日子，又發現原來當天兩兄妹早上要回校參與學習成果展覽，之後又要到尖沙嘴參加「香港流行文化節2025」，來到明報受訪已是當天的第三個行程，難得兩兄妹依然精神抖擻，拍照時更興奮地自創「甫士」。看着一對寶貝如此快樂，身為父母即使多忙多倦也撐得下去，朱薰坦言做媽媽最疲累最辛苦，「不過我覺得這個年代的媽媽就是這樣，要同時兼顧工作和家庭，絕對是『耐力戰』」。

習慣向子女解說 訓練邏輯思考

之仔和妹之就讀救恩學校（小學部），學校早前舉辦「增潤學習周成果展」，每年級的學生均會負責一個題目，大家分組蒐集資料、製作展示壁報，最後在成果展中向家長和來賓介紹和分享。念六年級的之仔負責的題目為世界公民，他與組員負責「經濟與金融」，主題包括近期最熱門的關稅戰和地緣政治等，之仔表示與同學準備了3個月，當中過程既開心也辛苦。對小學生來說這些題目或許有點深奧，連媽媽朱薰聽到時都說：「我唔識㗎！我聽他說罷也不太明，但又從他口中了解多一點點。」雖然未必全然明白兒子負責的主題，但她依然十分欣賞學校這個每年一度的活動，因為學生由小組討論製作方向到怎樣向嘉賓匯報等，都是他們一手一腳完成，是個很難得的體驗。

朱薰回想當年為兩兄妹選校時，國際學校是她的初心之選，「我選校目標是開心、不催谷，不想將來因功課問題而影響親子關係，因為那是我一直努力建立的。後來參加了學校（救恩）開放日，感到那裏很有愛，很希望仔女能在這氛圍中成長，而非只着重學術成績」。她指當時之仔大部分要好的幼稚園同學都升上國際學校，要孩子了解媽媽的選擇，並不容易，「或許是職業病（愛說話），我喜歡向他解釋為何我有這樣的想法，因為若他們不了解背後原因，他們是不會容易被說服的」。除了選校，平日朱薰習慣凡事都會與兄妹倆商討，「任何事我都會跟他們解說，即使小時候帶他們到超市看到蘋果，我也會告訴他們那是由農夫種出來，要經過怎樣的程序才來到超巿。或者有人說他們這麼小不明白，我只是在嘥口水，但這其實是一種習慣，也可訓練他們的邏輯思考」。她亦從不跟子女說「唔得」、「你要咁樣咁樣」，而是改為解釋：「為何我不想你這樣做」，「我要他們明白每個選擇最終的後果，他們選擇後便要自己承擔」。

樂於分享 兄妹相親相愛

都說關係是雙向的。也許因為朱薰什麼事都樂意跟子女分享，孩子亦非常願意把日常瑣事告訴媽媽，「哥哥現在已是少年，我也想過他會否不再願意跟我分享那麼多，但原來是不會的。由小到大，我把他們當作朋友，就是不想他們有一天像Adolescence的少年一樣回家躲在房間關上門，或有『我不想同老餅傾偈』的想法」。朱薰承認隨着孩子們成長，教養方式也需要調整，「我發現由五年級開始，跟哥哥的溝通方式要有不同，他們未必想聽你長篇大論，所以說話需要更精簡和直接。當然我也是在不斷揣摩之中，畢竟做家長就是要不斷學習，也沒有學滿師的一天」。

養兒一百歲，長憂九十九。朱薰深明這個道理，她雖然感激子女愛惜媽媽，但更希望看到兩兄妹能夠相親相愛。「我常告訴他們，終有一天我和爸爸會不在，因此你們兄妹之間的聯繫尤為重要。」她分享了一個溫馨的故事，「妹妹在學校儲夠了獎勵分數後，本來選了一個自己喜歡的禮物，但最後還是選擇另一個哥哥喜歡的漫畫角色，慶祝哥哥考完呈分試，之後還很着急地不斷查問禮物換到了沒有」。媽媽說時臉上甜絲絲，因為她看到孩子們已慢慢學會關心和支持彼此，對朱薰來說，手足之間的情誼，應該比一份貴重的母親節禮物來得更有意義。

[Happy PaMa 教得樂 第552期]