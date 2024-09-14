寵物好去處｜東薈城名店倉「PAW-TY 4 ALL」沉浸光影派對+寵物市集

ENESS藝術家及創始人Nimrod Weis（圖片由相關機構提供）

東薈城名店倉迎接CLUB CG四周年慶，即日起至10月13日與澳洲得獎科技藝術團隊ENESS創意聯乘，呈獻「PAW-TY 4 ALL」，共同打造香港首個Lost Dogs' Disco沉浸式光影派對，16隻不同形態的狗狗雕塑分别遍佈於商場室内外不同角落，高達5.5米的巨型充氣裝置配合立體聲光環繞、視覺與觸感的多元互動體驗下，為秋日締造歡樂又充滿派對氣氛的美好時光。ENESS團隊特意為東薈城名店倉打造全球首次曝光的巨型充氣斑點狗角色及臘腸狗造型豆袋椅裝置。CLUB CG會員及準會員透過TAIKOO+流動應用程式參與特「寵」任務，尋找及掃描場內指定3個二維碼，即可獲1000會員積分。

另外，東薈城名店倉即日起至10月13日於四樓戶外平台舉辦「PAW-tastic 寵物市集」，一連五個周末近30個特色攤檔品牌每周輪流登場，涵蓋狗狗服飾、食品、創意手作、日常護理以及手工藝品等。

「Lost Dogs' Disco」光影派對及特「寵」任務@東薈城名店倉

日期：9月13日至10月13日

時間：每日11:00am-9:00pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場及四樓平台廣場

PAW-tastic寵物市集@東薈城名店倉

日期：9月14至15日、21至22日、28至29日、10月5至6日及12至13日（星期六及日）

時間：1:00pm-8:00pm

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

註：資料以主辦方公布為準