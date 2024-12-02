瑞吉酒店《胡桃夾子》下午茶體驗+聖誕花環製作工作坊｜聖誕下午茶2024

香港瑞吉酒店即日至12月31日推出特別下午茶體驗，《胡桃夾子》將在The Drawing Room大堂酒廊引領出一場將烹飪藝術與戲劇魅惑融匯交織的下午茶盛宴。顧客可品嘗到精緻鹹甜美點（如榛子薯蓉果凍、搭配香橙奶油與甜菜根的煙熏三文魚泡芙、火雞鵝肝迷你派、香橙聖誕樹蛋糕、胡桃夾子太妃糖布丁等）。

香港著名花藝品牌BLOOMS & BLOSSOMS會於指定日子派出專業花藝師駐場，提供聖誕花環裝飾工作坊，讓參加者親手製作獨一無二的個人化聖誕裝飾。

瑞吉酒店The Drawing Room大堂酒廊下午茶

日期：即日至12月31日

時間：2:30pm-5:30pm（last order 4:30pm）

價錢：$478（另收加一服務費）

查詢電話：2138 6800

詳情：shorturl.at/TVczW

《胡桃夾子》下午茶及聖誕花環製作工作坊套餐

日期：12月8日、15日、21日、22日（周六或周日）

時間：2:30pm-5:30pm

價錢：每位$1478（另收加一服務費）（包括45分鐘聖誕花環製作工作坊2:30pm-3:15pm及《胡桃夾子》下午茶3:30pm開始）

詳情：shorturl.at/abDza

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

聖誕下午茶2024：shorturl.at/HIeKU