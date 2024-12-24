啟德零售館　香港運動遊樂新地標新體驗｜啟德體育園

啟德零售館：好鍋日子（葉志瀛攝）

啟德體育園旗下的啟德零售館已於12月18日試業，總樓面面積接近70萬平方呎，以「運動遊樂」為核心概念，主建築共有3座，每座最高5層。啟德零售館匯集近200間商戶及餐廳；日本最大室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS亦已進駐啟德零售館；亦有面積逾4萬呎、有40條專業球道的保齡球場，名副其實一個商場有買有食有得玩。啟德體育園及啟德零售館勢將成為香港運動遊樂新地標。［啟德零售館試業率先睇］

● 啟德零售館｜運動遊樂體驗空間：JOYPOLIS SPORTS、保齡球場、Epicland、NAMCO

JOYPOLIS SPORTS──樓高5層、佔地近三萬平方呎，遊樂項目包括SEGA授權的「SONIC Stadium超音鼠競技場」。

Top Bowl──保齡球場面積逾四萬呎，設有40條專業球道。

Epicland──歷奇王國將於2025年1月登場。

NAMCO──結合運動場元素，以全新概念登場。「彩虹池」以足球場概念為主題，以六角形裝飾代表足球，相信會大受歡迎。

nsew任天堂正規商品販賣店──最新大型任天堂專賣店。

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● 啟德零售館｜餐飲：Food Gala、好鍋日子、牛角J、兩姊妹涼皮

Food Gala──佔地兩萬呎的特色美食廣場

好鍋日子

牛角J

KAMO

倆仨杯

阿波羅

茶東西

Pizza Maru

兩姊妹涼皮

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● 啟德零售館｜運動品牌專門店

OOFOS──首間香港旗艦店

FanTown──將拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、曼城、熱刺等球會的超級IP引入香港，店內雲集多款官方商品。

ASICS

Adidas

DECATHLON

FILA

Gaintree Education House

National Geographic Apparel

New Balance

Nike

李寧

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● 啟德零售館｜其他零售

AEON STYLE

In-Mart

SnapLife

Stay Dreaming

B.Duck

TINY

Hot Toys

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啟德零售館

地址：九龍啟德啟承啟道

網址：www.kaitaksportspark.com.hk/shops

前往方法：www.kaitaksportspark.com.hk/transportation

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