SOGO崇光感謝祭2025｜SOGO崇光啟德店：優惠低至一折、$1日日瘋狂價、美酒食品低至半價、周五額外著數｜SOGO Thankful Weeks

SOGO崇光啟德店與銅鑼灣店攜手舉行「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」2025，將於4月25日至5月25日分兩階段陸續推出，涵蓋各式各樣特選貨品，樣樣都好抵。SOGO崇光啟德店更加碼推出低至一折的優惠、$1「日日瘋狂價」、「美食感謝祭」、「JetSO Friday」、「免費泊車禮遇」、Cute爆「巨大化招福貓」大型打卡裝置；聯乘英皇娛樂「0 e:ffect Busking」。［活動詳情］ 【不同$1商品推出日期+購買方法】
SOGO崇光啟德店｜優惠低至一折、$1日日瘋狂價
崇光40周年誌慶，啟德店於「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」2025期間，每日推出限量「日日瘋狂價」貨品，每日呈獻限量$1精選貨品，以及其他低至一折優惠，當中包括國際精品、鞋履、嬰幼兒產品、家品電器及食品。超人氣品牌包括FURLA、Michael Kors、Dyson、Cole Hann等熱賣貨品提供心動價。日常用品及食品（如獅王、UCC、讚岐本舖、寶礦力）優質產品同樣以至抵價發售。
SOGO崇光啟德店｜美食感謝祭 美酒食品低至半價
4月25日至5月25日活動期間，啟德店更推出「美食感謝祭」，嚴選多款優質食品、美酒及生活用品，以低至半價發售。日式清酒、環球新鮮食材、有機產品，以至精緻甜點一應俱全。
SOGO崇光啟德店｜JetSO Friday 周五額外著數
SOGO崇光啟德店於崇光感謝祭的周五舉行「JetSO Friday」突擊活動，顧客有機會獲取額外著數優惠。於指定日期及時間成功找到穿梭不同樓層的SOGO崇光吉祥物「崇崇」或「崇崇妹」，有機會與他們大玩互動游戲，贏取價值高達$500的優惠券。
崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks 2025詳情：
4月25日至5月11日：崇光感謝祭Part 1 - 銅鑼灣店、啟德店、SOGO eStore
5月12日至5月25日：崇光感謝祭Part 2 - 銅鑼灣店、啟德店、SOGO eStore
SOGO崇光啟德店
地址：九龍啟德協調道12號雙子匯一期
電話：2210 0122
SOGO崇光銅鑼灣店
地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號
電話：2833 8338