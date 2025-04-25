SOGO崇光感謝祭2025｜SOGO崇光啟德店：優惠低至一折、$1日日瘋狂價、美酒食品低至半價、周五額外著數｜SOGO Thankful Weeks

「0 e:ffect Busking」詳情（資料以主辦方最新公布為準）（資料由相關機構提供）

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks 2025：銅鑼灣店部分精選優惠（資料以SOGO最新公布為準）（資料由相關機構提供）

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks 2025：銅鑼灣店部分精選優惠（資料以SOGO最新公布為準）（資料由相關機構提供）

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks 2025：銅鑼灣店部分精選優惠（資料以SOGO最新公布為準）（資料由相關機構提供）

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks 2025：啟德店部分精選優惠（資料以SOGO最新公布為準）（資料由相關機構提供）

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks 2025：啟德店部分精選優惠（資料以SOGO最新公布為準）（資料由相關機構提供）

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks 2025：啟德店部分精選優惠（資料以SOGO最新公布為準）（資料由相關機構提供）

崇光啟德店「JetSO Friday」突擊活動詳情（資料以SOGO最新公布為準）（資料由相關機構提供）

SOGO崇光感謝祭，部分優惠（資料以SOGO最新公布為準）（資料由相關機構提供）

SOGO崇光啟德店與銅鑼灣店攜手舉行「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」2025，將於4月25日至5月25日分兩階段陸續推出，涵蓋各式各樣特選貨品，樣樣都好抵。SOGO崇光啟德店更加碼推出低至一折的優惠、$1「日日瘋狂價」、「美食感謝祭」、「JetSO Friday」、「免費泊車禮遇」、Cute爆「巨大化招福貓」大型打卡裝置；聯乘英皇娛樂「0 e:ffect Busking」。［活動詳情］ 【不同$1商品推出日期+購買方法】

SOGO崇光啟德店｜優惠低至一折、$1日日瘋狂價

崇光40周年誌慶，啟德店於「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」2025期間，每日推出限量「日日瘋狂價」貨品，每日呈獻限量$1精選貨品，以及其他低至一折優惠，當中包括國際精品、鞋履、嬰幼兒產品、家品電器及食品。超人氣品牌包括FURLA、Michael Kors、Dyson、Cole Hann等熱賣貨品提供心動價。日常用品及食品（如獅王、UCC、讚岐本舖、寶礦力）優質產品同樣以至抵價發售。

SOGO崇光啟德店｜美食感謝祭 美酒食品低至半價

4月25日至5月25日活動期間，啟德店更推出「美食感謝祭」，嚴選多款優質食品、美酒及生活用品，以低至半價發售。日式清酒、環球新鮮食材、有機產品，以至精緻甜點一應俱全。

SOGO崇光啟德店｜JetSO Friday 周五額外著數

SOGO崇光啟德店於崇光感謝祭的周五舉行「JetSO Friday」突擊活動，顧客有機會獲取額外著數優惠。於指定日期及時間成功找到穿梭不同樓層的SOGO崇光吉祥物「崇崇」或「崇崇妹」，有機會與他們大玩互動游戲，贏取價值高達$500的優惠券。

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks 2025詳情：

4月25日至5月11日：崇光感謝祭Part 1 - 銅鑼灣店、啟德店、SOGO eStore

5月12日至5月25日：崇光感謝祭Part 2 - 銅鑼灣店、啟德店、SOGO eStore

SOGO崇光啟德店

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯一期

電話：2210 0122

SOGO崇光銅鑼灣店

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號

電話：2833 8338

網址：www.sogo.com.hk

SOGO崇光感謝祭2025 相關資訊：

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