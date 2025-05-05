啟德AIRSIDEx玉桂狗Cinnamoroll　蝴蝶摺耳造型搶鏡｜好去處

啟德AIRSIDE聯同SANRIO角色之一的玉桂狗Cinnamoroll，即日至6月1日在AIRSIDE中庭舉行「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN夢幻派對」。玉桂狗Cinnamoroll以蝴蝶摺耳造型萌爆登場，打造3大打卡位：5米高毛絨絨玉桂狗Cinnamoroll吹氣大型裝置及波波池、夢幻田徑場上Cinnamoroll衝刺終點圓拱、頒獎台與滑板場景，以及玉桂狗Cinnamoroll化身成cafe餐車。場內期間限定店推出蝴蝶摺耳造型玉桂狗Cinnamoroll商品。AIRSIDE 5月5、10、11日舉辦手機繩工作坊；5月10、11日會舉行玉桂狗Cinnamoroll Meet & Greet見面會。［短片直擊打卡位］
AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN夢幻派對
日期：即日至6月1日
時間：10:00am-10:00pm
地點：AIRSIDE 2樓中庭
Sanrio Gift Gate x Cinnamoroll期間限定店
日期：即日至6月1日
時間：11:00am-9:00pm
地點：AIRSIDE 2樓中庭
註：資料以主辦方最新公布為準
整理：ccchong@mingpao.com