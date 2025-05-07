7仔App著數情報：八達通付款買滿$80可減$30

7-Eleven（7仔）App新增八達通網上付款，推出八達通限時優惠。5月7日早上7時至6月3日期間，於7-Eleven App使用「到店自取」功能買滿$80，輸入優惠碼「OCTOPUSEC」，並以八達通付款，可獲減$30。另外，同期更推出多款7-Eleven App精選產品優惠，包括嘉頓迷你瑞士卷、喜力啤酒500毫升4罐裝、雀巢牛奶鮮牛奶盒裝236毫升，當中更可以低至$12.5買7-SELECT雞髀。（資料以7-Eleven最新公布為準）

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