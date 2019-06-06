【人生有無限驚喜】林志玲撰親筆信：愛情有一天會眷顧我 (20:11)

44歲林志玲今日驚爆跟37歲日本組合EXILE成員Akira結婚，婚訊震撼娛樂圈！林志玲在微博上載和老公Akira合照，並撰寫親筆信抒發成為人妻的感受：「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我，跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣，內心某個角落，逐漸築起不可取代的位置，值此年華決定執子之手，共組家庭。」

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林志玲續說：「有人說『愛情是一瞬間的禮物』，我想~需要勇氣、包容、無私、妥協、天真~才能將一瞬間化成一生的陪伴。我願意，一起去面對每一個未知，與每一次起伏~一同蛻變、茁壯。勇敢地！讓未來到來，讓過去過去。大家的愛，孕育了我的成長，人生的無常裏，總有無限驚喜與美好的安排~只要你，相信。愛，無礙。我結婚了！也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。 林志玲 敬筆2019.6.6」

（即時娛樂）