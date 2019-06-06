【離合17年】林志玲結婚了 言承旭表現平靜︰祝福她 (21:19)

林志玲今日宣布已嫁日本組合EXILE成員Akira。林志玲與舊愛言承旭離離合合17年，台灣傳媒聯絡上言承旭的經理人，對方指言承旭得知消息後，開始時一臉驚訝，然後很自然地說：「真的喔，祝福她，恭喜！」經理人強調言承旭很平常心，沒有絲毫落寞神情。

言承旭與林志玲情纏17年，林志玲2003年被拍到半夜時現身言承旭寓所，令戀情曝光。兩年後，林志玲將手機拿去維修，意外流出兩人身穿浴袍的照片，據說也因此令二人關係降到冰點。

2005年，林志玲墮馬入院，言承旭火速趕到醫院探望，但兩人始終未有承認戀情。2010年，言承旭在寫真集內寫了一段公主、王子的故事，暗示與林志玲之間的感情是因為自己的不成熟、不夠好而配不上她，還說︰「為什麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近會那麼疼。」林志玲在節目上聽到主持人讀出這段告白時不禁眼泛淚光。

2017年11月，林志玲和言承旭被拍到在吉隆坡酒店內的健身室約會，外界反應激動。正當大家以為兩人世紀復合，林志玲於4個月後說與言承旭之間「沒有戀情」。

言承旭的前女友張熙恩日前受訪，透露與言承旭拍拖時，對方一直有跟林志玲聯絡。她常鼓勵言承旭要追求所愛，但被問到「追求所愛」是否指言承旭最愛的是林志玲時，張熙恩沒否認也沒承認，因此被解讀為默認。

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（即時娛樂）