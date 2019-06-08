【每日一電解相思】三太讚竇驍有家教 何超蓮：佢係好好男友 (20:39)

【今日直擊】何超蓮、倪晨曦、余香凝及陳柏宇一家，今日到西九文化區出席環保慈善跑活動，超蓮表示最近忙於應付下周會計碩士考試，問她會否因拍拖而分心，未能專注學業？她說：「不會！我很認真的，讀書還讀書，玩還玩。」

她表示現時和男友竇驍分隔兩地，已無見一段時間，問如何解相思之苦？她說：「會講電話和視像通話，都有很多辦法的，最少都每日一電。」

談到何超盈昨天超豪過大禮，超蓮也不禁道：「個排場好犀利，好勁！我已傳短訊恭喜了她，還約了她之後食飯。」問將來結婚過大禮時，排場會否要勁過超盈？她說：「我自己就不懂這些中式禮節，我諗阿媽（三太陳婉珍）也未必會這麼大陣仗，應該會低調。」

問與竇驍拍拖是否也是向著結婚出發？她說：「如果拍拖不是向這方面出發，這就不是認真的了。（是否認定竇驍是Mr.Right結婚對象？）我們正在拍拖，再慢慢了解，他是一個好好的人，好好的男朋友，大家到了這年紀，都是朝這個方向行，給我們一些空間吧！慢慢逐步逐步來。（媽媽是否也給竇驍很高分？）都幾好！覺得他好有禮貌和好有家教。」

（即時娛樂）