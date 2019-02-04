側田紅館變身300磅大肥佬 自爆搵唔到食曾在維園喊 (15:21)

側田一連兩場《My Beautiful Curse》演唱會昨晚於紅館開鑼，這次演唱會以倒敘記錄側田的人生，讓大家看到他這套「紀錄片」，台上大玩亞洲人較為禁忌的喪禮外，側田更變身成300磅大肥佬，是他預料退休後應該會大吃大喝，不用再顧及自己外表。側田期間在屏幕播出的影片中，一人分飾兩角，化身為死神及凡人，大談愛情、人生及親情的看法。

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至於這晚的嘉賓更有小肥、方力申、釗鋒@C AllStar、King@C AllStar、劉浩龍及6號@RubberBand等，手持白花來側田的喪禮，眾人合唱完畢時，將手上白花拋入棺材，而側田走到棺材前，他們便在台中升降台離開。

側田在個唱尾聲才開口說話：「好多謝大家陪我呢個上半生，頭先揀《大雄》來唱，因為這首好似今日的主題咁，My Beautiful Curse，因為當年《大雄》入了十大，但是我就搵唔到食，又未正式入行，又開心又唔開心，點解上天畀了這個才華我，但是就畀唔到我去搵食，我去了維園草地坐下來喊，但是我今晚好珍惜，因為我今晚可以企在這個舞台唱歌畀大家聽，不用再去維園草地，不過我同自己講唔可以喊。」

（即時娛樂）