【sweet爆】最好的在身邊 網民為馬國明唐詩詠撥大葵扇 (00:18)

馬國明與唐詩詠真係好襯，觀眾睇得肉緊，提醒馬明最好的已在他身邊。（網上截圖）

《白色強人》結局篇，唐明（馬國明）與Zoe（唐詩詠）這一對sweet到爆！日前馬明跟唐詩詠，還有劇中琛哥（蔣志光）與監制羅永賢在飯局開Live跟粉絲互動。最近頻被讚靚仔有型的馬明好風騷，詩詠介紹馬明，說：「係咪好靚仔呢！你睇佢個頭今日幾靚！」馬明欣然接受讚賞，說：「係呀！」馬明的自信番曬嚟，他還用手輕撥頭髮，說他現在的髮型都有少少唐明feel，詩詠也要求他以後keep這個髮型！

唐明與Zoe感情線令觀眾睇得好冧，其實Zoe有另一條感情線，就是跟琛哥的友情，兩人亦師亦友。蔣志光讚詩詠處理這段感情很好，男女之間不一定是愛情，也有朋友的感情; 馬明加埋把口讚詩詠演技好。今次他們開Live有重要消息，監制羅永賢在鏡頭前答應，觀眾繼續捧場，畀多啲意見，他會認真考慮開拍《白色強人2》。

好戲在後頭，識睇一定睇留言。網民睇電視睇得好投入，眾人撥大葵扇希望馬明與詩詠戲 裏 戲外都成為一對。有留言：「馬明同詩詠夫妻相襯到絕」，「假如真實生活能看馬國明跟唐詩詠走在一起就很棒了」; 最到肉的一句:「 馬明，最好的已在你身邊，唐詩詠，你倆真的很登對」。

(即時娛樂）