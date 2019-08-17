【「港姐之母」病逝】陳倩揚讚陳紫蓮中立：佢唔會偏幫 (19:36)

「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）今午因病離世，不少港姐出身的藝人均深感難過和傷心，紛紛在社交網貼相悼念她，包括翁嘉穗﹑楊洛婷﹑李珊珊等，而2008年的港姐高海寧亦哽咽表示，視Rosa為其人生導師，感激她當年的指導。

同樣是參選2008年港姐，並獲得亞軍陳倩揚，接受《明報》電話訪問時，對Rosa離世感到突然，她說：「當年她教了我們很多事情，差不多每天都和我們傾偈，教我們怎樣處理及面對壓力，她好擔心我們不習慣，任何大小事都在，她的聲線及神情令我留下深刻印象，她的角色相當重要。當選後她照顧了我們半年，未卸任她已退休，期間她亦陪我們出席慈善活動，我選世界小姐時她亦給予意見，叫我加油。」

由於當年冠軍張舒雅未有履行香港小姐應盡的責任，故無綫方面當年沒有安排張舒雅為翌年港姐冠軍加冕，而陳倩揚則以亞軍身分，代替張舒雅參加當年國際中華小姐。陳倩揚表示當年Rosa亦有關心其心理狀況，並予以鼓勵，及後二人仍保持聯絡，之後倩揚生了3個小朋友，Rosa亦有傳短訊恭喜，倩揚說：「她真的很有心，有時都會打電話給我約出來吃飯，其實個個（港姐）都好似她的女兒，做得好或不好，她都會中立，做得好會讚你，做得不好會多加提點，而不會偏幫。」倩揚表示大半年前，雙方仍有電話聯絡，當時Rosa的聲線仍精神，但她坦言遺憾和Rosa的飯局未能成事。

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（即時娛樂）