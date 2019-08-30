【精神長存】何韻詩 林二汶 黃耀明獻Sing悼盧凱彤 (16:21)

六場《盧凱彤Come What May紀念音樂會》昨晚（29日）於壽臣劇院揭開序幕，盧凱彤（Ellen）的父母及哥哥、導演彭秀慧、湯駿業等到場支持。音樂會甫開始，響起Ellen演繹《光之外》的歌聲，台中位置擺放了一支她常用的結他，緊接五首歌均由the Ripples Band伴奏、播放Ellen的歌聲。

第一位演出嘉賓是何韻詩，她獻唱了《海裡睡人》及《青春祭》。Ellen另一好友岑寧兒（YoYo）演繹了《大姆指之歌》及《天色很暗》後表示：「剛才有沒有人說過話？有沒有紙巾呀？選擇這兩首歌是因為之前Ellen做我嘉賓時唱過。而新歌《FLY》是她寫曲，是一套電影片尾曲，套戲未上映，多謝小魚（余靜萍）找我唱，多謝盧凱彤。」

Ellen好拍檔林二汶出場前，現場播放了一段2017年二人在夾歌的片段，二汶唱完說：「在at17的reunion前，她經常說我寫歌好聽，叫我寫多些歌。當時覺得她對我這麼好，當然這樣說啦，後來我有天在家中感到不妥，唯一可以做就是寫歌。」二汶透露她作的曲所包含的秘密、想法，從來只有Ellen一個知道，故此日後會將所有秘密寫進歌中，當作與對方說話，之後二汶送上《Rainbow connection》一曲予Ellen，並說：「她走了之後，給了我好大悲傷，但我好感謝人生遇到她。」

Ellen恩師黃耀明指不論演出者及歌迷，心情都十分沉重，他於綵排重溫對方的歌曲時，既傷心又感動：「Ellen是一個美麗的作曲家、音樂家、歌手，又是一個美麗的靈魂；她雖然肉身不在，但她的音樂，她的精神，卻一直長存，更影響每一個人。」

音樂總監蔡德才特意剪輯了Ellen結他伴奏的音樂，明哥唱出《親愛的瑪嘉烈》一曲時，便是由Ellen的結他聲伴奏。除了一眾歌手，Ellen的哥哥PJ自彈自唱了兩首英文歌，當中《Exit Music》是他教妹妹彈的第一首Radiohead歌曲，所以別具意義。

演唱會最後一部分，導演用了Ellen的剪影與樂隊合奏，同時播放MV片段。最後一眾演出嘉賓及樂手到台前鞠躬致謝，全場觀眾站立並報以熱烈掌聲，二汶叮囑大家要好好記住Ellen的音樂、好好活下去。

（即時娛樂）