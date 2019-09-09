【被讚真‧港姐】落選佳麗梁敏巧自認夠薑：港姐？不了﹗ (17:46)

今屆香港小姐賽果昨晚塵埃落定，大熱佳麗黃嘉雯由頭帶到尾，成功封后；王菲則膺雙料亞軍，季軍則是19歲的古佩玲。

新聞系出身的佳麗梁敏巧（Maggie），在首回合已遭淘汰，未能打入最後八強。Maggie畢業後曾投身記者行列，曾參與2014年雨傘運動；今年6月12日，Maggie亦在instagram發表「暴動」背後的言論；7月時她亦在ig發表感言：「近來網上有八個字我非常喜歡，『兄弟爬山，各有各做』，完全道出一個社會應有嘅元素---理性思維，廣闊胸襟及開放的態度去討論每件事。」獲不少網民留言讚她敢言，是一位「真‧港姐」。

隨著港姐決賽曲終人散，已有兩個月沒更新ig的Maggie，剛在ig留言抒發感受：「港姐？不了，咪玩啦。由細到大都畀人笑我大份、方面、眼細，我唔係一個靚女，有自信、有表演慾、發明星夢嘅人。有人覺得港聞記者同選美夠（九）唔搭八，有人講過唔少人25歲已死，我唔信，我亦唔覺得要畀份工作困死，我鐘（鍾）意冒險、挑戰、刺激，想要一個趁後生先可以做，不一樣嘅經歷，有諗過去working holiday，但唔捨得香港。

我真心覺得自己好夠薑，其實我入到複選都已經好叻，但我入到決賽喎，贏咗啦！感謝身邊每一個幫我、支持我、鼓勵我嘅人，多謝梳化（梳頭化妝）、保母、台前幕後工作人員，多謝你哋包容、鼓勵同支持。特別多謝爹哋車出車入、準備食物，心靈輔導我 24歲，我又成長了。」

（即時娛樂）