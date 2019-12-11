Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
林志穎林俊傑賀契仔生日 齊齊曬掌舉「5」字 (12:35)
【前妻楊冪爆姊弟戀】劉愷威以8個字回應：回歸生活回歸本心 (12:01)
林志穎林俊傑賀契仔生日 齊齊曬掌舉「5」字 (12:35)
文章日期：2019年12月11日
Share
林志穎和林俊傑賀契仔京京5歲生日。（instagram圖片/微博圖片）
prev
next
林志穎（小志）和林俊傑（JJ）近日為契仔京京慶祝5歲生日，小志在社交網曬3人合照，相中小志和JJ跟壽星仔並排而坐，兼齊齊舉起「5」字，賀契仔生日，小志說：「祝京京五歲生日快樂。」
（即時娛樂）
Share
MORE
【前妻楊冪爆姊弟戀】劉愷威以8個字回應：回歸生活回歸本心 (12:01)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK