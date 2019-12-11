SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

林志穎林俊傑賀契仔生日 齊齊曬掌舉「5」字 (12:35)

文章日期：2019年12月11日

林志穎（小志）和林俊傑（JJ）近日為契仔京京慶祝5歲生日，小志在社交網曬3人合照，相中小志和JJ跟壽星仔並排而坐，兼齊齊舉起「5」字，賀契仔生日，小志說：「祝京京五歲生日快樂。」

（即時娛樂）

MORE