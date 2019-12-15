【臥虎藏龍】《愛‧回家》Andy好跑得 崔錦棠奪亞洲先進田徑賽銀牌 (22:33)

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一班演員，除了主角受歡迎，連其他綠葉演員都同樣搶鏡；其中飾演Andy的崔錦棠，劇中的他非常貪錢，現實中，他加入娛樂圈前是一名體壇精英，曾代表香港參加田徑、足球及三項鐵人賽，贏得不少獎項。崔錦棠退役多年，13個月前決定重返田徑場上，經過努力訓練，早前在亞洲先進田徑賽M50 400米跨欄項目中獲得銀牌，認真厲害！近日他接受TVB娛樂新聞台訪問大談感受，又透露當年與運動結緣的原因，原來他看完劉德華於1983年的經典劇集《奔向太陽》後，因而決心玩田徑；最近他拍攝完新劇《大步走》後，更考獲田徑教練證書。崔錦棠又表示不會強迫兒子做運動，只希望成為對方的學習對象。

崔錦棠也在自己的社交網談到當日比賽感受，他說：「I did it ! Asian Masters Athletics Championships 400m Hurdle 1st runner-up 兩小時內要跑初賽及決賽，非一般哽！好開心能夠力壓日本及印度選手，更加以0.05秒之微，擊敗上屆亞洲賽冠軍斯里蘭卡代表，這面銀牌，得來不易！十三個月嘅努力，終於無白費！多謝SCAA Masters強大嘅教練團隊！#野牛大步走 #延續野牛的跨世代 #KuchingAMC」

（即時娛樂）