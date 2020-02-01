【武漢肺炎】陳健安憶學護實習經歷 撐醫護要求全面封關 (18:24)

擁有護士學位的陳健安，強調每個香港前線醫護人員都應得到尊重和保障，他支持全面封關。（陳健安Instagram圖片 / 明報製圖）

武漢肺炎個案持續增加，本港至今累積13宗確診個案，多個醫護組織、個別聯網及公院醫護先後發聲要求全面封關，更有組織要求政府全面封關，否則罷工，但特首林鄭月娥昨日仍然拒絕，稱封關助長歧視。

陳健安（On仔）於香港理工大學護理學畢業，他在社交網分享當年在醫院實習的經歷，支持醫護界要求政府全面封關。他說︰「當年喺理工大學讀護士，心態好簡單，希望讀完可以幫到屋企人，又有穩定收入，幾好。喺呢五年入面，最深刻印象一定係1440小時醫院實習，去過兒科、老人科、婦產科、精神科、急症科、社康科、手術室、內科、外科，大開眼界👀。」

「我從來無諗過護士要學摺被、鋪床（牀）單、換枕頭、換衫褲，原來都有學問，例如patient唔可以落床（牀）或者手上插住drip嘅情況下，點樣換衫床（牀）單？假如床（牀）單無鋪直，有摺痕，會令一個臥病在床（牀）完全唔郁得嘅patient增加生壓瘡嘅機會，連帶嘅後果係有傷口、受細菌感染，不堪設想。」

「又講吓啲厭惡嘢俾（畀）大家聽，有一個patient，只要有人行過病床（牀）就會XXXX，仲經常將大便一粒一粒放上枱面。Mentor話︰『無人敢埋去，我哋更加要埋去理解。』一埋到去，我問佢做乜X人XX，佢答乜我唔記得，淨係見到佢全身都係大便，已經乾咗，仲有藏咗喺指甲入面。然後我就決定幫佢抹全身，逐隻指甲清潔，搞掂哂（晒），得到一句回應︰『唔該晒。』覺得好感動。」

「又一次，幫行動不便伯伯換尿片，佢邊換邊小便，射中我女同學個身，我一邊幫佢抹pat pat，佢一邊瀨大便，其實伯伯都唔想，因為控制唔到，但呢啲事點都要有人做，仲唔夠㗎，仲要做得細心，好似對待自己個pat pat一樣。曾經見過，因為人手不足又趕時間，有清潔姐姐幫手換片，未抹乾淨就包返（番）住，除咗污糟，仲有機會搞到pat pat皮膚爛同感染，一件『小事』能否做好其實牽涉到人性、專業知識、資源、人手、制度問題。」

「雖然只係短短千幾小時嘅實習，但已經足夠令我感受到人類最脆弱嘅時候最需要啲乜，亦近距離感受過生死，喺產房睇BB出世我同BB同步喊，幫離開世界嘅人做最後護理（last office）俗稱『打包』（我唔鐘意呢個俗稱，好無人性），過程中要抹乾淨全身，綁好下巴手腳，因為人離開後肌肉會僵硬，要合返（番）埋口就好難，瞻仰遺容夠唔夠靚仔就要靠我哋，一世難忘。」

「分享到呢度先啦。講咁多都係想大家理解要成為一個註冊護士絕對不簡單，希望我嘅護士同學朋友們身體健康，希望每個香港前線醫護人員受到應得嘅尊重同保障。共同抗疫，支持全面封關。Love﹗#支持全面封關 #一個都不能少」

（即時娛樂）