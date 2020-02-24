被傳搭上「新疆四美」哈妮克孜 黃曉明發聲明澄清 起訴造謠者 (20:41)

黃曉明與Angelababy（楊穎）於2015年結婚，婚後育有兒子「小海綿」，但近年夫妻二人屢被傳婚變；早前就爆出黃曉明搭上來自新疆烏魯木齊、被封「四千年難得一遇美女中的美女」的內地女星哈妮克孜，繼Angelababy發聲明護夫後，黃曉明今日亦透過北京星權律師事務所發聲明澄清，內容點名3個微博帳號涉嫌傳播不實內容，並準備對3人作出起訴，「請求法院判令各被告向黃曉明先生公開賠禮道歉、賠償黃曉明先生相關的經濟損失以及精神損害撫慰金等」。

黃曉明在微博轉載聲明，並留言：「從19年年底至今，我一直在成都劇組拍戲，並在疫情發生後聽從劇組安排在酒店進行自主隔離。這段時間一直關注着疫情進展，希望能夠為抗疫一線的工作者們和病患們盡我的綿薄之力，萬萬沒想到會因此事佔用公共資源，我感到很無奈也很抱歉，希望廣大網友不信謠、不傳謠，多關注疫情，望我們早日渡過難關。」

被捲入事件的哈妮克孜，現年24歲，是Angelababy與陳赫成立的經理人公司旗下藝人，因她曾在節目《國風美少年》表演「敦煌舞」而受到關注；早前她更踢走迪麗熱巴，跟古力娜扎、佟麗婭及麥迪娜獲網民選為「新疆四美」。

（即時娛樂）