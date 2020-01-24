【曾主持903《不設劃位》】香港著名音樂人亞里安病逝 (20:38)

曾跟不少歌手合作、主持過903節目《不設劃位》的香港著名音樂人亞里安昨晚病逝。（人山人海、袁智聰facebook圖片/明報製圖）

曾跟梅艷芳、楊千嬅等多位歌手合作、香港著名音樂人亞里安（原名歐陽永康）昨晚病逝，終年52歲。

與亞里安相識30多年的好友袁智聰在facebook留言悼念︰「相識30多年的知心好友亞里安在昨晚離世，令人難以接受。我們都是這樣長大的。我們不但有很多共同的音樂喜好，在多年來更有過好一些緊密的合作關係：大家一起做電台節目，一同搞show、一同做講座，甚至你協助我做過三首歌，這些回憶片段都從腦海裡（裏）閃現出來。你是一位很念舊很重情義的朋友。一個月前，你找我為一場音樂節活動做主持，當晚大家在panel台上閒聊起來，突然間你問我：『我哋點樣識㗎？』此句說話現在仍徘徊在我的耳際間。Rest in peace﹗」

亞里安為「人山人海」的創團成員，黃志淙在「人山人海」facebook專頁發文悼念︰「他也做了一些很棒的粵語流行音樂，感謝你透過音樂，電影和文字與我們分享你的生活。」

商台在facebook發文悼念︰「903前節目《不設劃位》主持，香港著名音樂人亞里安於昨晚離世，終年52歲。他除了是『人山人海』元組級成員，更是80年代電子組合Minimal發起人，在香港樂壇，擔當過不同崗位，例如樂隊成員、電影配樂、音樂雜誌編輯、樂/影評人等等。由他擔任主持的文化評論節目《不設劃位》，自1997年啟播，直到2009年4月完結，歷時長達十二年。」

「80年代，亞里安是『香港電音界』的靈魂人物，他於1994年成立電子組合『minimal』，主打trip-hop甜美又奇幻的氛圍，其後亞里安為不少本地知名歌手作曲及編曲，包括梅艷芳、李克勤、梁漢文、黃耀明、林海峰、彭羚、陳珊妮等等。近年他亦為盧凱彤《圓滑》作編曲。為感謝及悼念亞里安對樂壇的種種付出，今晚9-11 ＜廣東爆谷＞，DJ Colin Mak會播出一連串亞里安的作品，作為最後致敬。」

（即時娛樂）