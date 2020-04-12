【許冠傑網上演唱會】林鄭月娥fb呼籲捧場 網民反應兩極  (17:37)

歌神許冠傑（阿Sam）今日下午5時在網上舉行免費演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為香港人打氣。特首林鄭月娥今日在其facebook出post，也呼籲大家安坐家中欣賞阿Sam的網上演唱會，同心抗疫。她留言：「今日下午大家更有理由安坐家中同心抗疫了，因為歌神Sam Hui 許冠傑舉行2020同舟共濟網上演唱會，為香港加油，同大家打氣。

近年阿Sam再次在紅館開騷，我都獲邀出席，和過萬名fans欣賞他和阿倫的落力演出，有點和老友重聚的感覺。我認為粵語流行曲仍大有可為，而香港製作的高質素演唱會亦將會是我們經濟邁向復蘇的重要元素。我早前與演出業協會(PIA)見面時，就表示康樂及文化事務署會與協會商量，如何在疫情過後可以在場地安排和場租方面提供支援，讓演出業盡快恢復過來，希望由旦哥監製的許冠傑演唱會今年再在紅館舉行。

今日大家先在網上欣賞阿Sam的歌聲啦，請特別記住『同舟共濟』中的這句歌詞：『香港是我家，怎捨得失去它。』」

原來這張合照是阿Sam與譚詠麟（阿倫）年前合作舉行「阿Sam & 阿Tam Happy Together演唱會」，兩人邀請了林鄭到紅館睇騷，她到後台「集郵」的照片，同場還有鄭丹瑞及鄺美雲等。此post上載了6小時，截止下午5時30分，已有逾3500留言，畀Like的有逾4800，按嬲嬲樣的則有逾5500。

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（即時娛樂）