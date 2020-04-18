【曾贏林憶蓮】何嘉麗1992年絕迹樂壇：當年唔識珍惜... (14:12)

1980年代歌手兼著名DJ何嘉麗，日前接受由梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問。何嘉麗近日主持ViuTV節目《金像女情》，訪問不少女演員，勾起港人集體回憶。

何嘉麗畢業於浸會傳理系，1980年代初仍在讀書時，因同班同學鄧慧詩的關係，到港台兼職助理編導，與林珊珊一起受訓，繼而獲鄭丹瑞（阿旦）賞識，組成《三個小神仙》一炮而紅。

不過，1980年代後期廣播界大執位，阿旦﹑珊珊先後過檔商台，獨剩嘉嘉。何嘉麗披露好友兼拍檔阿旦，當年沒邀她過檔，但她亦曾差點跳槽商台，她說：「阿旦從沒請我過商台！當時珊珊先去了美國，我已在鄭經瀚（大班）的出版社工作。大班曾經說和我合作在商業一台做財經節目，我說不做！之後更尷尬，湯正川問我有沒有興趣做商業二台，但阿湯不知自己被out，因為阿旦入去！」

《三個小神仙》時期，何嘉麗於1985年獲唱公司片賞識，出碟做歌手，當年的樂壇新人獎，嘉嘉只屈居於歌神張學友，更跑贏同公司新人林憶蓮。嘉嘉唱過不少如《無可奉告》、《傷心酒店》、《夜溫柔》等歌，灌錄過幾張個人專輯，但到1992年絕迹樂壇，她說：「我喜歡唱歌，但當年不懂珍惜，因為那時我拍拖，沒刻意經營歌唱事業，那時有人工便滿足，出唱片只是bonus，1992年不再唱，因為已經唔賣得，情願停下來。」

何嘉麗在30歲時脫離廣播界，並轉做公關並絕迹娛樂圈。對於當年轉做OL，何嘉麗指當年害怕自己變成某DJ般「乾塘」，她說：「好記得那次駕車聽收音機，聽到那DJ講了30秒，也是空洞無內容的連接詞，我好怕自己變了像他般『乾塘』，那就決定轉行。」談及娘家港台電視部備受打壓，新聞系出身的何嘉麗關心說：「新聞自由好重要，我覺得電視部同事緊守崗位做得好！」

（即時娛樂）