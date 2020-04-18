【伍晃榮離世12年】伍家謙撰長文悼恩師：依然掛念.... (16:00)

伍家謙的恩師﹑資深體育新聞主播伍晃榮，於2008年逝世，眨眼已離開了12年，剛為人父的伍家謙，昨天（17日）在社交網貼相及撰長文悼恩師，他說：「每年的四月十七日，我都會分享一件和他相處的小事，以作紀念；通常，都是我被罵的故事。年少輕狂，工作輕率粗疏，但被罵就是不服氣；想過拍枱，也想過還口駁嘴，卻始終沒有勇氣（真冇用），幸好不久就摸熟他的脾性：罵人就是教授之時；待他心情好，娓娓道來，就把握機會多加提問，準備塞錢入你袋也。」

「記得當年面試到尾聲，所有東西都談好了，最後，傾價錢。

伍生：『好嘞，咁你想要幾錢人工？』畢業那年，正值沙士，經濟差到不得了，實在不敢期望太高；說了個我心目中算合理的價錢之後，他瞪著我好一會。然後他說：『我畀xxxxx你。』他說的數字，比我要求的多了千五元。

正當我暗自奇怪之際，他突然說了一句令我更驚奇的話，皆因實在與他於電視上的形象大相逕庭：『啲錢又唔係我嘅。你話如果㩒（撳）完你價可以落到我袋嘅話就話啫，唔係嘅話，公司話最多可以畀幾多你咪畀幾多囉！』

跟他共事幾年之後，我舊事重提，他哈哈大笑，復又正經起來：『謙仔，如果第日你有機會做管理，記住，出賣自己下屬嘅利益嚟攞credit係好容易，但就一定有反效果；同埋，唔係日日黑起塊面就叫老細呀。』見他心情不錯，我就趁機開個玩笑：『咁你日日x我嗰啲點計？』伍生又打了個哈哈：『我x你嗰啲另計。』」

「就當我過分解讀吧，但我真的認為，有時跟他吃下午茶和宵夜，他都會為我上課。如今我開設了自己的製作公司，又真的有機會做些管理的工作；跟年輕同事相處時，我都會想起他這些話，等閒不敢造次。

在不少人一見面會跟我說『我細細個就睇你』的今天，恐怕年輕一輩對伍晃榮先生會比較陌生了。但我真的很想很想讓大家知道，香港有一位非常出色的體育新聞報道員，他曾經在晚飯時段為大家帶來過無數深刻回憶；他，叫伍晃榮，and he's a legend.

每年今日，我都會這樣寫一遍。伍生，謝謝您，劣徒無用，還沒甚（什）麼成就，但沒有您，我一定不會是今天的我，我的人生就或許會比現在暗淡得多；十二年後，依然掛念，想跟您說一句，我活得很好，也當上爸爸了，不用掛心喇。」

（即時娛樂）