【又要估誰是Big Boss】溶屍燒屍超惡心 張孝全《誰是被害者》開拍電影版 (20:54)

Netflix 華語劇《誰是被害者》開播，一連8集狂追懸疑偵查劇大滿足。「男神」張孝全加許瑋甯，還有林心如特別演出，卡士當然有號召人，但吸引煲劇的是緊湊的劇情，有形容幕前幕後的合作陣容為「最強鐵三角」。有網民要求開拍第二季，但劇集才剛開播言之尚早，但據聞電影版《誰是被害者》已拍板會開拍。

故事開始是⼀名亞氏保加症的鑑識官⽅毅任（張孝全），在一宗過氣女歌手被溶屍的命案中，發現案件的關鍵證物，竟涉及失聯多年的女兒。他向刑警趙承寬（王識賢）隱瞞重要證據要私下找出真相。他利⽤鑑識知識，誤導趙承寬，同時與握有重要線索的嗜⾎記者徐海茵（許瑋甯）合作調查。追查過程中⽅毅任終將發現，能讓真相水落石出的，不是他最擅長的鑑識知識，而是遺失已久深藏未露的情感...。

張孝全演有社交障礙的鑑識官，他是眾人眼中的怪胎，患有亞氏保加症而跟周遭疏離。他為演活和詮釋角色而閱讀大量與亞氏保加症相關的資料。他說：「這次在講台詞的部分需要花比較多的心力練習，主要是因為方毅任講話很快，加上會有大量的專有名詞，所以會在家裡不斷練習。」他跟許瑋甯鬥戲，一場兩人在車中交換情報的戲，許瑋甯希望能得到更多線索而逼他，張孝全抓狂發泄，將亞氏保加症患者的躁鬱盡發揮。留意劇中⽅毅任的小動作，他處於壓力狀態下會不自覺地眨眼和用臉部肌肉去推動眼鏡，張孝全的演繹極傳神。

香港觀眾睇懸疑劇最愛估「誰是Big Boss？」，早前的《法證先鋒IV》有理冇理要估一餐，收視一樣報捷。《誰是被害者》由連環殺人事件構成，「溶屍」、「燒屍」視覺效果震撼，有網民留言感覺超惡心，但又要繼續追。最後「誰是Big Boss？」今次無咁易估到。

（即時娛樂）