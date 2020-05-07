【倚天屠龍記】角色陣容曝光 林峯演張無忌 網民嫌造型老 (17:34)

電影《倚天屠龍記之魔教教主》於1993年上映，當年由李連杰、張敏、邱淑貞及洪金寶主演，王晶身兼編劇與導演；該片只拍了金庸原著小說裏的上半部，原本計劃再拍續集，可是當時票房不理想，加上飾演張無忌的李連杰因檔期問題，故遲遲沒有開拍消息。事隔廿多年，王晶去年在微博宣布將開拍續集，但遲遲未有公布演出陣容，至近日角色造型曝光，由林峯演張無忌、文詠珊演趙敏、內地女演員邱意濃演周芷若、古天樂演張翠山、朱晨麗演殷素素，其他參演的還有甄子丹、劉浩龍、方中信及黃浩然等，唯獨小昭人選仍然保密。對於林峯的新版張無忌，有網民將他與歷代張無忌比較，大部分都嫌他較老。

至於小昭一角，網上盛傳由迪麗熱巴飾演，王晶今日在微博闢謠，他寫道：「今天撤下了微博是因為想換上高清照片，過兩天會重新發。另外想闢個謠。小昭…………………絕對不是迪麗熱巴。」之後，他再在微博發文說：「我這一版倚天會比93版更暗黑，無忌得了九陽真經回冰火島，在謝遜教晦下不只練成神功，更學會王者之道。因為只有成為王，他才能復仇，因為他的仇人是成昆背後的政治勢力，而非六大派。這花了他二十年。上光明頂他已三十多歲，再不會優柔寡斷，為愛糾纏，他只會不惜一切代價，成為明教教主，再成為王。」 ​​​​

（即時娛樂）