靠郭富城省靚招牌 雷頌德被彈快歌唔掂 跟黎明起衝突 (19:25)

雷頌德早前接受許文軒《我們的音樂時代》節目訪問，分享與郭富城、黎明的關係。他回憶當年跟郭富城合作時，四大天王已走紅，開始有阻力。他為令郭富城更上一層樓的同時，也希望省靚自己的招牌，結果不負所望創作出《純真傳說》、《強》兩首歌。雷頌德說︰「這兩首歌成功，才開始多人用我的作品。」

至於跟郭富城合作過後才開始跟黎明合作的原因，雷頌德說︰「我認我笨，當時4位天王在市場上鬥，我當時為郭富城寫歌，黎明也有找我，但我推了他，因為覺得沒理由食幾家茶禮，而且是行不通的。當郭富城沒找我寫歌，我才答應黎明。當時黎明去到樽頸位，我要幫他洗底，我做了洗底王，全力創作出《情深說話未曾講》。」

提到為黎明打造的快歌，雷頌德說︰「是黎明的意思，他說市場上沒什麼能令人跳舞的歌，我立即寫了很多首，他也不滿意，說不是亞洲人的快歌，未能令人聞歌起舞。」雷頌德爆當年為此跟黎明爭執︰「嘩！佢話我啲嘢唔得喎！當時我們有一點衝突。佢叫我跟他去韓國，當時未有韓風，我們去到當地的Club、Disco，去感受什麼才是亞洲人的跳舞歌。我們逗留了個幾星期，就出現《全日愛》及《眼睛想旅行》等快歌。」

（即時娛樂）