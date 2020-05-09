【團結齊心互助】郭富城唱《強》打氣：幫到大家係我榮幸 (18:40)

【今日直擊】郭富城唱完《唱這歌》後，網上慈善音樂會接近尾聲，主持鄭丹瑞（旦哥）表示今次能在10天內便完成此事，實屬奇蹟，期間旦哥還宣布海港城捐出100萬元，城城和眾舞蹈員興奮拍手歡呼，城城又表示：「多謝旦哥及我身後近百位舞蹈員，團結就是力量，再呼籲大家，心中有個信念，團結﹑齊心﹑互助，希望疫情快過去，回復正常生活，做慈善沒分時間，是立即的，再次多謝旦哥及並肩作戰多年的團隊。」城城有感而發說：「我和他們一樣，都是沒工作，不過不要緊，最緊要有信念，幫到大家是我的榮幸，用《強》這首歌，為全世界打氣。」

《郭富城鼓舞‧動起來Online Charity Concert》曲目：

1.對你愛不完

2.有效日期

3.狂野之城

4.我是不是該安靜的走開

5.到底有誰能夠告訴我

6.Para Para

7.三岔口

8.動起來

9.分享愛

10.不老的情歌

11.愛的呼喚

12.唱這歌

13.強

相關新聞：【感動】郭富城唱《不老的情歌》獻亡母：對母親的愛永不會老

相關新聞：開抗疫騷幫電影幕後工作者 郭富城：佢哋好多冇收入

相關新聞：【舞王風采】排舞師Sunny︰郭富城最想帶出團結力量

相關新聞：【舞王風采】郭富城率80名舞蹈員開抗疫騷：做慈善冇限期

（即時娛樂）