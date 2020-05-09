【團結齊心互助】郭富城唱《強》打氣：幫到大家係我榮幸 (18:40)
文章日期：2020年05月09日
【今日直擊】郭富城唱完《唱這歌》後，網上慈善音樂會接近尾聲，主持鄭丹瑞（旦哥）表示今次能在10天內便完成此事，實屬奇蹟，期間旦哥還宣布海港城捐出100萬元，城城和眾舞蹈員興奮拍手歡呼，城城又表示：「多謝旦哥及我身後近百位舞蹈員，團結就是力量，再呼籲大家，心中有個信念，團結﹑齊心﹑互助，希望疫情快過去，回復正常生活，做慈善沒分時間，是立即的，再次多謝旦哥及並肩作戰多年的團隊。」城城有感而發說：「我和他們一樣，都是沒工作，不過不要緊，最緊要有信念，幫到大家是我的榮幸，用《強》這首歌，為全世界打氣。」
《郭富城鼓舞‧動起來Online Charity Concert》曲目：
1.對你愛不完
2.有效日期
3.狂野之城
4.我是不是該安靜的走開
5.到底有誰能夠告訴我
6.Para Para
7.三岔口
8.動起來
9.分享愛
10.不老的情歌
11.愛的呼喚
12.唱這歌
13.強
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