【專訪】陪伴勝於一切 細So最想成為兒子眼中的陪玩爸爸 (19:26)

蘇耀宗（細So）和太太阿Wing育有6歲大仔浪仁（Jack）及3歲細仔㟍仁（Max）。由浪子變成顧家的慈父，細So即使不再是DJ，但在兩個兒子眼中依然是一個「講嘢爸爸」。「他們知道我靠講嘢搵食。我最希望有日他們被問到爸爸做什麼工作時會答，爸爸是每天和他們玩的人﹗」

為人父，亦為人子。細So今年4月被效力了20年的商台解僱，蘇爸爸擔心得第一次寫信給他，給他支持和鼓勵。「封信有4頁紙，我看完第一頁時已經頂不住要先收起來。信的內容大概是無論兒子發生什麼事、在別人眼中是否成功，在爸爸的心目中已很成功，只要繼續做一個好人便夠。很多謝爸爸送了這幾隻字給我，我希望不會辜負他。我不知道自己算不算好人，至少我記住爸爸說過的話，向着這個方向去做。」

細So為人率直，但沒有特別期望兒子要跟自己一樣。「對於兒子，我不敢用個『教』字，反而覺得他們來到這個世界是讓我學習。我會跟爸爸一樣，身教很重要，兒子以我為榜樣，只要我以身作則便可，相信他們長大後的價值觀不會偏離得太遠。」細So在兒子面前不會裝出老竇款，自己有錯時會向他們道歉，還刻意為兩個兒子取了讀音一樣只是寫法不同的中文名「浪仁」、「㟍仁」，希望他們明白做兄弟就是要不分你我，賞罰也要一齊。

為了兩個兒子能在健康的環境成長，細So舉家搬入大嶼山貝澳居住。工作忙碌的他曾以為這樣對孩子已足夠，沒想到小朋友不是這樣想。「有一次和大仔Jack到大阪旅行，我問他喜歡大阪還是貝澳，他答大阪，因為在這裏可以見到爸爸、媽媽。當時我有點心悒，原來即使搬入貝澳，花上更多時間陪伴，兒子仍覺得未夠。原來兒子在這個階段，陪伴重要過一切，身處什麼地方倒是沒所謂。這對父母來說，是一個好好的提醒。」

（即時娛樂）