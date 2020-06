女神倪晨曦今日在網上宣布懷孕喜訊,見她幸福笑晒,手持超聲波照片,並被另一半Vincent抱起,而Vincent頭上則戴印有「DAD」的帽。

倪晨曦興奮留言:「We’ve been keeping a secret for awhile 🤫 Happiness is on the way! 驚喜 感動 忐忑 開心 緊張 期待 真的是形容不完這幾個月的心情 到現在我還有點不敢相信要做媽媽了😂 有很多想和大家分享 可能忍了太久 話到嘴邊竟不知道該從何說起 哈~還是懷孕是讓智商變低了 需要點時間整理一下 那先預祝一下準爸爸的pre father’s day好了 希望你肚子的生長不要超越我的肚子🤣🤣 也祝全世界的爸爸都父親節快樂! #happyfathersday2020 #babyontheway」

(即時娛樂)