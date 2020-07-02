香港導演鄧衍成離世 終年69歲 《飛虎之雷霆極戰》成遺作 (14:16)

曾拍攝《羔羊醫生》、《弱殺》、《慈雲山十三太保》、《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》等電影的香港導演鄧衍成，昨日離世，終年69歲。鄧衍成出身麗的電視，曾參與《天蠶變》、《天龍訣》、《浴血太平山》、《甜甜廿四味》等多部經典劇集的助導工作，1982年升任編導，翌年到新加坡發展。1988年，鄧衍成執導首部電影《血夜天使》。他於1980年代尾重返亞洲電視擔任劇集編導及監製，編導過《縱橫四海》、《南海十三郎》、《我和殭屍有個約會》系列等劇集，早前於無綫播畢的《飛虎之雷霆極戰》成為他的遺作。據知，鄧衍成身體曾出現問題，患過鼻咽癌，他5月跟劉松仁、米雪等友人聚會時，精神不俗。

杜汶澤昨晚在facebook留言悼念︰「剛得知鄧衍成導演走了。懷念早餐和你喝生力啤，晚上我和彊（殭）屍和你大戰坪輋，夕陽西下在回酒店的路上告訴我如何找屬於自己風格的電影.......你永遠鏡頭大wide、大tight 、充滿小津安二郎的氣味對我日後的導演工作更是影響深遠。之後對我有影響的，已經是林嶺東。你們兩個都走了.......祈願你早登極樂。我呀，醜樣嗰個企出嚟，俾（畀）你X老母嗰個呀。一路好走！Cut！」

袁文傑在Instagram上載黑底白字的照片︰「慶幸曾接受過你的指導，記得那一次，相當嚴厲，鏡頭前行的那條直線絲毫不能分差，像呼吸也要很小心，戰戰兢兢完成，出來竟是甚具氣勢，此等功力，唯你一人，二十年有多了﹗合作不多，只有兩部劇，但你在場時，就是一種不同的格調不同的氣氛......這就是前輩你為甚（什）麼一直在我們心目中永遠傳頌！別了...Billy導演...R.I.P！」

新增回應：

無綫高層樂易玲跟導演鄧衍成是數十年的朋友，去年初鄧衍成執導《飛虎之雷霆極戰》後，他再為邵氏劇集《非凡三俠》擔任導演，此劇剛完成後期工作，成為他的遺作。樂小姐接受《明報》電話訪問，她稱《非凡三俠》去年底在馬來西亞拍攝，後期剛完成，鄧衍成在此期間雖然會在醫院出入，但他對工作負責到底，一直跟進剪片、配音等後期工作。樂小姐說：「佢好想睇埋最後剪輯版本，我哋準備將劇集擺在iPad帶到醫院給他看，好可惜趕不及了！」她稱鄧衍成是工作到最後。有藝人提到鄧衍成時，難忘他對工作嚴格而被教訓，樂小姐指鄧衍成年輕時較火爆，他很受演員尊重，去年他們在大馬拍《非凡三俠》，一班演員跟他相處好開心。

（即時娛樂）