【金曲獎入圍名單】周華健吳青峰爭做歌王 鄧紫棋梁靜茹歌后之戰 (18:25)

台灣樂壇盛事第31屆金曲獎原定4月公布入圍名單，6月舉行頒獎典禮，但因新冠肺炎疫情影響，今日（15日）才宣布入圍名單，頒獎禮則延期至10月3日舉行。備受關注的歌王、歌后之爭，「最佳國語男歌手獎」候選人包括周華健、J.Sheon、張震嶽、黃明志、吳青峰及裘德，「最佳國語女歌手獎」則是王若琳、梁靜茹、鄧紫棋、許哲珮、楊乃文及魏如萱對戰。至於「最佳國語專輯」同樣競爭激烈，有王若琳《愛的呼喚》、鄧紫棋《摩天動物園》、 許哲珮《失物之城》、陳珊妮《Juvenile A》、魏如萱《藏著並不等於遺忘》及吳青峰《太空人》。

原住民歌手阿爆以創作專輯《kinakaian母親的舌頭》獲8項提名，是本屆入圍的最大贏家，鄧紫棋有5項入圍緊追其後。至於樂團滅火器的專輯《無名英雄》也有多項提名，其中歌曲《雙城記》入圍年度歌曲，他們表示這是滅火器成軍20周年最棒的生日禮物，並特地感謝《雙城記》的填詞人林夕。

事前呼聲極高的楊丞琳，無緣爭奪金曲歌后，她昨日還相約好姊妹陳妍希齊齊做運動。楊丞琳留言：「這幾個月能夠擁有妳，真好！不誇張！昨天Zumba課結束，和寶貝分開後，我上車立刻大哭！因為明天她就要飛離台北了... 想到下次再碰面不知是何時，我就好難過。真的很捨不得能夠隨時碰面聊天、隨時一起運動的日常～希望再見面不會隔太久... 我們都要各自安好、保持聯繫！真朋友是不會因為距離而疏遠的！我的寶貝，一路平安！超級愛妳！」

（即時娛樂）