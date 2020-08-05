【真係那些年呀…】劉芊蒂難忘周潤發煮龍蝦公仔麵 (21:44)

曾拍過《靈幻小姐》、《英雄本色II》和《古惑大律師》等電影的女星劉芊蒂，早前接受由倪詩蓓主持的《詩情廿四味》訪問，齊齊話當年。

劉芊蒂說︰「好感恩可以參與到電影《英雄本色》續集，有機會同發哥（周潤發）合作，還去到美國拍攝，當中有好多回憶，記得有次早收工，發哥提議去唐人街買龍蝦和海鮮，發哥落車一刻惹來哄動，當晚發哥還親自下廚煮龍蝦公仔麵，份外好食。」

在「謠言粉碎機」環節中，倪詩蓓問她當年拍《靈幻小姐》，跟王玉環演女鬼，有傳拍完後即撞邪，真有其事？劉芊蒂說︰「在電影《靈幻小姐》入面，王玉環做惡鬼，我做善良女鬼，當時點解話我撞邪？其實有段古，我一直都好喜歡吃東西，而王玉環經常帶食物去片場請我們吃，有一日我作嘔作悶，還被人以為『有咗』，但我當時單身，肯定不是有BB。未知是緊張還是冷親，嘔得好頻密，食完又嘔。戲入面我要化『爛面妝』，我被工作人員說我好恐怖，搞到我連去廁所都不敢照鏡，又要工作人員陪我去。有次拍完收工走的時候，未知是累還是眼花，我見到『自己』坐在對面車內望住我，那段時間經常發噩夢，當時似患厭食症，所以被人懷疑『撞邪』。」

（即時娛樂）