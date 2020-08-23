80年代入行任助理編導 陳木勝獲五度提名金像獎最佳導演 (17:27)

陳木勝曾五度被提名角逐金像獎「最佳導演」，可惜總是跟獎項無緣。（資料圖片）

陳木勝導演今早不幸因鼻咽癌離世，終年58歲。

生於1961年的陳木勝1981年中學畢業後加入了麗的電視當文員助理，同時兼任場記及助理編導，翌年轉投無綫電視，擔任杜琪峯的助理編導，至1985年升任編導，拍過《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等經典電視劇。陳木勝1987年離開無綫，為黃百鳴導演的《呷醋大丈夫》，以及梁普智導演的《殺之戀》擔任執行導演，1989年加入亞視出任編導及監製，拍攝了《皇家檔案》、《中華英雄》等劇集。

陳木勝執導的首部電影是劉德華、吳倩蓮主演的《天若有情》，但影片實際上由監製杜琪峯執導大部分場面。《天若有情》為香港的經典電影之一，1990年上映時票房及口碑也相當之好，「華弟」成為劉德華演過的其中一個經典角色。陳木勝擅拍警匪動作電影，曾憑《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》、《掃毒》五度入圍香港電影金像獎角逐「最佳導演」，惜始終與獎項擦身而過。

除了導演外，陳木勝亦曾監製多部電影作品，如古天樂、楊千嬅主演《五個小孩的校長》、《願望樹》、《賤精先生》等。

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（即時娛樂）