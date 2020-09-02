【有我喺度唔使驚】羅家英做大男人 保護愛妻汪明荃 (13:35)

羅家英日前應好友苑瓊丹（苑仔）邀請，亮相香港開電視節目《開工大吉77》訪問，家英哥來自粵劇世家，爸爸從小教導要傳承粵劇文化，自此肩負重任：「爸爸話佢養大仔女，全靠華光師傅賜啖飯畀我哋食，爸爸仲話做戲唔係低下階層，係社會一分子，所以要求我將戲曲同粵劇傳頌落去，做人不能忘本！我由1973年開始已經為粵劇宣傳，不時要去為新一代上堂。依家我幾忙，有五個徒弟、百幾個學生啦，我愛人（汪明荃）不時嚟幫手指點，唔係教佢哋功架，教佢哋做戲。」

訪問期間，苑仔追問羅家英與汪明荃拍拖趣事，家英哥笑指招架不住，唯有坦白交代：「同苑仔係好朋友，訪問一開始我都話咗『唔好講感情嘅嘢呀』，但佢問到阿姐嘅嘢，特登啄住嚟問！不過真係好耐冇見，所以好多嘢都要講嘅。」

苑仔問何以家英哥吸引阿姐，可惜被對方遊花園：「我都唔係好明白，佢都冇同我講，我點知佢鍾意我咩唧！我對佢都唔算細心，又唔算好遷就佢，外界嘅人以為佢惡過我都好正常，因為佢對工作好嚴謹、要求好高，諗住佢對羅家英都係咁，實情係...都差不多啦，我好難講得出口，好難答！」家英哥自言不浪漫，為給阿姐名分而結婚，笑指自己思想陳舊：「我哋冇示過愛，第一次拖手係過馬路，拖吓放手又拖吓咁，之後睇戲佢話好驚就拖住我，大概係咁啦。」

二人先後經歷大病，過程中互相支持，撐起對方的心靈：「其實係阿姐病先嘅，我記得有一次佢內地開會，突然打畀我話要返香港睇醫生，咁我咪去接佢囉，知道要做手術佢都驚驚哋，全靠我喺旁邊做大男人，『保護你，唔使驚，有我喺度！』，佢好感動囉。」

由粵劇界跳進電影圈，第一次拍戲參演成龍作品，後來再被鄭丹瑞相中改變一生：「當時佢話搵羅家英拍劇，咁啱谷德昭睇完又介紹我畀周星馳識，就係咁做咗『達文西』呢個角色，同阿星撞出火花。同時我都拍緊《女人四十》，當時都係叫我做搞笑，但拍拍吓許鞍華叫我唔好搞笑，做感情戲。後來佢問我想角逐男主角定係男配角，我認為男配角機會較大，最終就贏咗金馬獎。」

（即時娛樂）