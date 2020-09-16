【黃鴻升猝死】《綜藝玩很大》取消錄影 5集存貨如常播出 (18:43)

黃鴻升（小鬼）今日被發現在家中猝死，終年36歲。小鬼是歌、影、視、主持四棲發展的全能藝人，主持綜藝節目尤其出色，2015年曾入圍《第50屆金鐘獎》角逐「綜藝節目主持人獎」。兩年前，小鬼加入《綜藝玩很大》主持行列，2019年再度入圍《金鐘獎》角逐「益智及實境節目主持人獎」，可惜跟獎座又再擦身而過。吳宗憲曾表示：「《玩很大》沒拿到金鐘獎，一定是小鬼一輩子的遺憾。」

據知，《綜藝玩很大》上星期才出外景拍攝，節目尚有5集存貨，全是小鬼的心血，因此會如常播出。《玩很大》今日發出聲明，指團隊台前幕後感情非常好，發生這種事，衝擊太大、太難過。聲明指節目尚有5集存貨，全都是小鬼的心血，因此會正常播出，惟下星期的錄影將取消，一切先以協助家屬處理後事為重。

小鬼的生前好友曾國城受訪時說，兩人每兩個月就會見面，見面時會一起飲酒、唱歌或看舞台劇。他表示小鬼曾透露計劃推出下一本書、下一張專輯，兩人更有意一同演出舞台劇。

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（即時娛樂）