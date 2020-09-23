【專訪】《麥路人》導演黃慶勳︰不要討厭和歧視無家者 (22:08)

郭富城（Aaron）、楊千嬅、萬梓良（萬子）、張達明、鮑起靜等演出的電影《麥路人》，講述一群以「麥記」為家的無家者，日間時如何過生活及何以為生等問題。《麥路人》是黃慶勳首次執導的電影，他一直有留意「麥難民」現象，本想拍無家者晚上在快餐店內的故事，但經過兩年資料蒐集才發現他們的困難，反而是在日間如何面對社會和家庭的層面上，還有壓力及生計等問題。

黃慶勳不敢奢望電影能引起政府關注去幫助這些人，只想喚醒市民關注這些無家者，不要那麼討厭和歧視他們，對他們寬容些。「他們沒工作就沒法生活，我不敢說會否有改變，但起碼還可以生存，所以我將幫人搵工的特質放在阿博（郭富城飾）身上。這群無家者怎樣才可以離開快餐店？我要對他們說，不要再依賴這裏了，嘗試離開去尋找工作，掙錢租屋住，跳出這個框框」。

作為一個新導演，黃慶勳透露郭富城雖然有意見，但大家開工前取得共識，拍攝時便跟住決定去做，反而楊千嬅曾對他的拍攝要求有疑惑。「千嬅當時同時在拍《多功能老婆》，溝通不足，有場戲對我的提議有疑惑，直至在日本東京國際電影節看完首映後，她說終於明白我為何要她這樣演繹。都怪我是新導演，不擅表達，仍在學習中。千嬅很聰明，可以給你很多東西，但都要說到我的需要才可以」。

除了兩位主角，萬梓良、張達明、鮑起靜、顧定軒等配角亦形象鮮明，令電影錦上添花。「張達明大病初癒，很適合演『口水祥』；萬梓良是機緣巧合」。黃慶勳與萬梓良因電影《今晚打喪屍》而結緣，萬梓良知道他開戲後笑問有沒有「阿伯」角色。

「我覺得如果有萬子哥這個阿伯加入，連同郭富城和顧定軒，老中青三代齊集在快餐店會更豐富。後來我向萬子哥簡略說了『等伯』這角色，他一口答應，說不染白頭髮等我開工。他很專業，為了不影響演出，拍夜班戲時不吃某粒糖尿藥，搞到身體轉差，現在知道他沒有事，我才安心」。

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（即時娛樂）