【欠老婆一個婚禮】呃公司生疱疹 車保羅因講大話離開電視圈 (17:00)

久未露面的車保羅日前亮相香港開電視節目《開工大吉77》，他現轉行做街市監督，「收工」後趕往接受苑瓊丹（苑仔）訪問。苑仔表示跟車保羅多年沒見，嫌對方太高要「抬頭」傾偈，車保羅表示正職困身，亮相幕前要遷就時間：「依家我做街市監督，返工要著制服、反光衣，唔可以亂咁請假，啲人約我拍嘢都要下午先得！其實都冇乜尷尬，要做咪做囉，由細到大都做過好多行。」

車保羅表示當年最風光時期，每日現身不同劇組，但因賭博而失去所有：「當年真係忙到組接組，我大概風光咗10年左右，真係忙到去銀行入錢都冇時間，每日一起身唔係問去邊度開工，而係問朋友收工去邊度玩，不過當年我賭錢，冇做乜嘢投資，最終乜嘢都輸晒。」

隱瞞公司「秘撈」拍電影，最終被揭發而令車保羅事業出現危機：「當年有人搵我拍戲，咁我就呃公司『生疱疹』，要去北京醫病，咁公司梗係畀我走啦，到我拍完返香港，葉蒨文喺機場東面出，我就行西面，點知佢見到記者要做訪問，就話剛同完亞視嘅車保羅拍戲，咁就成件事都穿晒，最終都要返公司認錯，被人扣1個月糧，同時又畀稅局查封戶口，我當時心諗真係玩完喇。」

因為「講大話」而離開電視圈，其後轉戰影壇，亦因為誠信而令事業跌入谷底：「當時因為冇錢請助手，自己又冇mark清楚檔期，最終搞到失場，呢啲醜事傳千里，開始冇人搵我，靜咗足足6個月，我都開始諗係唔係要轉行先得。」

訪問期間車保羅多次提及菲籍妻子，二人生活甜蜜，亦掌管車保羅財政大權：「當年我搵佢做鐘點執屋，啲錢周圍擺，佢就提我收好啲錢，我覺得呢個女人唔簡單，開始試吓佢，發現啲錢冇少到，仲要好齊整咁擺好，我對佢都開始動心。後期我經濟唔好，周圍問人借錢，佢幫我記低借咗邊個錢，要還畀邊個咁，所以到今時今日，我都爭佢一個盛大婚禮。」

（即時娛樂）