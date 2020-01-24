【首奪金曲獎座】G.E.M.不吐不快 暗窒前經理人：沒有你我還是可以 (18:40)

《第31屆金曲獎頒獎典禮》昨晚（3日）圓滿結束，身在上海未能出席的鄧紫棋（G.E.M.），憑《摩天動物園》獲頒「評審團獎」，亦是她的首個金曲獎座，G.E.M.由工作人員上台代領獎座及代為發表感受。

今天G.E.M.在社交網抒發獲獎感受，並以《句號》幾句歌詞暗窒前經理人，「你說我是個商品 沒有你我就不可以 這些扭曲的真理 差點毁掉我的自信」。

之後她不吐不快說：「多少年你一直告訴我，沒有你我什麼都不能做、我只是一個商品、甚至在我不知道的情況下，我的名字就被註冊成商標...到我離開以後，我作為我以前寫過的所有作品的原作者，版權卻還需要透過訴訟希望爭取回來...還有一次又一次不能言盡的阻礙...這一切當中我多少次差點就放棄...

但是今天我再一次證明了給自己，也證明了給你，我真的不是你手中的商品，沒有你我還是可以，而且我更加綻放了。」

之後，G.E.M.再以另一首歌《孤獨》歌詞吐心聲：「為什麼我想謝謝跟我一起做出這張專輯的人，不是因為大家幫助我得獎了，像我在《孤獨》裡說的，世界告訴你的優秀，真的不會為你帶來自由。但是，去年當我面對著種種困難與阻礙時，你們陪我、幫助我一起做出了一張我很喜歡，而且循環聆聽了很多次的專輯，這是我真的覺得很感謝的！我覺得做音樂，如果自己不愛聽，多成功都很無聊；如果自己愛聽，管他成不成功，就是很爽很自豪。所以，謝謝你們。」

（即時娛樂）