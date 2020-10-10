【專訪】馬國明目標50歲前結婚 跟湯洛雯臭味相投 (22:58)

現年46歲的馬國明事業愛情兩得意，年初憑《白色強人》榮升無綫視帝，6月公開跟湯洛雯（靚湯）的戀情，獲得全城祝福。

馬明於新劇《C9特工》飾演的菜販「高大勁」，對老婆「Cute媽」高海寧一往情深，現實中的他與女友靚湯打得火熱。他聲稱自己屬於理智型男朋友，並非很浪漫的人，但很專一，「我每次拍拖都不會有第三者，都是一段完了再開始新一段。只要拍拖，我就會將所有注意力投放在對方身上，我很蠢的，講不到大話，偷食一定會被識穿，所以我很佩服有幾個女朋友的人，是如何兼顧到，自問無這個能力」。

追問靚湯有何吸引之處？馬明直言兩人同樣「黐家」，不喜歡出街，這方面很夾，「其次可能她以前讀心理學，很會撩我說話，因私下我是很少主動將自己的事告訴別人聽，但她很會氹我說話。而且我們口味一樣，除了喜歡吃海鮮外，蒜頭、洋葱這些我們也愛吃，所以可以說是『臭味相投』。她廚藝亦不錯，最近還親自炮製洋葱爆牛肉給我吃，幾合我胃口」。

馬明今年升呢成為視帝後，表明下個目標是成家立室，希望50歲前達成。他直認跟靚湯有傾過婚姻話題，但不是傾到很深入，「我不會閃婚，一定跟大家講。（視靚湯為結婚對象？）暫時都是，我們拍拖是朝着這個方向。她跟我家人相處得幾好，父母對她印象也不錯，OK的，100分滿分，我會給她90分，她對我也會是一樣，留空間給大家進步」。

重提去年發生的「安心事件」，馬明與舊愛黃心穎現時已過着自己的生活，他指事件未有令其對愛情失去信心，亦無改變一直的愛情觀，仍是堅持一對一的戀愛方式，因為不喜歡太複雜。馬明表示：「都已經過去，當時是有嬲過她，但時間很短，也從無怨恨。她初回港時我們仍有聯絡，但近來沒有了，不過我希望她好，大家向前看。」

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（即時娛樂）