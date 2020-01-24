【專訪】無意重返TVB 邵仲衡不想自尋煩惱拒出軌 (21:21)

現年56歲的邵仲衡，於主演的ViuTV劇集《暖男爸爸》中背妻出軌；現實中，他跟太太結婚19年，雖然他曾跟不少女星合作過，有段時間亦在內地做生意，夫妻二人聚少離多，但他完全不受外界引誘。「做演員見的都是眾人偶像，什麼靚女未見過。我跟3個港姐合作過，還有親熱戲，又攬又惜都無問題，把持得到，在外應酬又怎會控制不到」。邵仲衡自言現在人大了，更加不會有出軌之心，免得自尋煩惱。

談到夫妻相處之道，邵仲衡坦言最重要是互相給予空間，不要過分干預；面對太太的質疑與質問，他說自己不識答便寧願不答，想清想楚後才給太太一個答案，總好過敷衍了事。「若她察覺你情緒不安定，必步步進逼追問，大家說話不客氣，愈鬧愈僵就爆煲，一發不可收拾，離婚收場，我見不少」。

邵仲衡亦是一個開通爸爸，不會管束分別16歲及17歲的兒子，父子間儼如朋友，相處融洽。邵仲衡說自己在單親家庭長大，故訓練兒子自小要獨立，給予他們自由度和空間，數年前他亦將兩子送往英國升學。「時代不同了，我也年輕過，都不喜歡被人管束。在他們13歲之前，我會從旁觀察，引導他們，但不會講要點做，讓他們自由選擇，當然都會有我的底線，沒刻意約法三章，但他們知道有什麼可為，有什麼是不可為」。邵仲衡亦不會望子成龍，免自己及兒子造成壓力，認為開心及健康最重要。

最近周家怡、高鈞賢等TVB舊將回巢，4年前回歸娛樂圈的邵仲衡卻無意效法，因他不喜歡TVB的生產線式工作模式。「如果有好的故事，我又相信自己做得到，可以為劇集增值，不排除重返娘家工作，但齋撈就不好了。我喜歡拍ViuTV劇，因為與不同單位合作，嘗試很多東西，題材又創新，是無綫和以前亞視都不會拍的，當中有成功亦有失敗，但成績是靠經驗累積回來，將來可能成為主流，所以再回來這幾年，我fully enjoy拍戲」。

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（即時娛樂）