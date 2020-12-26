衝上雲霄大選｜麥大力大熱奪冠 亞軍盛勁為 季軍陸煥恆 (23:18)

今晚無綫《衝上雲霄大選》勝出者是全男班。（無綫電視網上視頻截圖／明報製圖）

【今晚直擊】無綫《衝上雲霄大選》今晚圓滿結束，勝出者竟然是全男班，冠軍是麥大力，亞軍是盛勁為，季軍是陸煥恆，才藝大獎得主是楊銘熙。

（即時娛樂）