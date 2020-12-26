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衝上雲霄大選｜麥大力大熱奪冠 亞軍盛勁為 季軍陸煥恆 (23:18)

文章日期：2020年12月26日

【今晚直擊】無綫《衝上雲霄大選》今晚圓滿結束，勝出者竟然是全男班，冠軍是麥大力，亞軍是盛勁為，季軍是陸煥恆，才藝大獎得主是楊銘熙。

（即時娛樂）

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