琴姐離世｜《家有囍事》打牌場面超經典 李香琴冇電視睇嗌「世界末日」 (17:48)

張國榮、毛舜筠、關海山和琴姐在戲中打台牌戲分，堪稱經典場面之一，可惜關海山、哥哥和琴姐先後離世。（網上圖片）

李香琴生前拍過逾數百部電影作品，當中拍過不少賀歲電影，包括經典電影《家有囍事》，她在戲中跟關海山演出精彩，其中琴姐得悉家中「冇電視睇」時，即誇張大叫：「世界末日啦！」十分搞笑；還有琴姐（常母）跟關海山（常父）、張國榮（常騷）及毛舜筠（梁無雙）的打台牌場面，至今仍為人津津樂道。不過現實生活中，關海山、張國榮和琴姐先後離世。

黃百鳴說：「同琴姐合作係自新藝城《八星報喜》開始，然後每部賀歲片，都自然會想到搵琴姐參與，《家有囍事》常母角色最深入民心，就算近年的《花田囍事2010》、《最強囍事》都會搵琴姐，之後琴姐身體唔好，唔係好行到，都有同古仔（古天樂）探佢同佢飲茶，所以今日收到琴姐走咗，好唔舒服。」

高志森對於琴姐離世表示好難過，他稱跟琴姐認識多年，自1991年合作《家有囍事》開始，其後再合作《大富之家》，之後又合作過舞台劇《窈窕淑女》、《麗花皇宮》等，他們又試過一齊走埠。高志森讚琴姐為人隨和，有演員道德，當年拍《家有囍事》，琴姐雖然是舊一輩前輩演員，就算沒有問怎樣演出，她也拿捏得到兼做出戲中的幽默感。

高志森說幾年前曾探過琴姐，當時琴姐已不認得人，好像個細路女；同時他大讚琴姐是個大好人：「她演好多奸妃角色，但現實生活相反，是個大好人。」

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（即時娛樂）