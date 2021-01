「第43屆十大中文金曲」得獎名單 (23:25)

next

全球華人至尊金曲獎︰《呼吸有害》 莫文蔚

十大中文金曲獎(排名不分先後)

《All We Have Is Now》 方皓玟

《一人之境》 林家謙

《凡人不懂愛》 胡鴻鈞

《別為我好》 許靖韻

《劫後餘生》 周柏豪

《忘記和記》 麥浚龍 Feat. 黎明

《呼吸有害》 莫文蔚

《感情這回事》 陳柏宇

《溝渠暢泳》 泳兒

《銀河修理員》 Dear Jane

十大中文金曲國語歌曲獎︰《我是如此相信》 周杰倫

十大中文金曲男歌手獎

金︰周柏豪

銀︰許廷鏗

銅︰姜濤

十大中文金曲女歌手獎

金︰李幸倪

銀︰鄭欣宜

銅︰江海迦

十大中文金曲樂隊 / 組合獎

金︰RubberBand

銀︰Dear Jane

銅︰ToNick

十大中文金曲CASH創作歌手獎

金︰馮允謙

銀︰陳蕾

銅︰Serrini

十大中文金曲新人獎

金︰盧瀚霆

銀︰駱振偉

銅︰柳應廷

十大中文金曲最佳中文唱片獎

男歌手︰《拾》 許廷鏗

女歌手︰《摩天動物園》 鄧紫棋

樂隊 / 組合︰《little by little》 小塵埃

相關新聞︰十大中文金曲|莫文蔚《呼吸有害》奪「全球華人至尊金曲獎」

相關新聞︰十大中文金曲|周柏豪李幸倪奪男女歌手金獎 姜濤膺男歌手銅獎

相關新聞︰十大中文金曲|ViuTV歌手包辦新人獎 Anson Lo奪金 江𤒹生再與獎座擦身而過

相關新聞︰十大中文金曲|追思環節悼念譚炳文李香琴

(即時娛樂)