「Jacky仔」王樹熹移居日本生活︰我會好掛住香港 (22:12)

童星出身的「Jacky仔」王樹熹，曾拍過不少無綫劇集及廣告，又拍過多部電影。2019年，他曾重返無綫拍攝劇集《她她她的少女時代》。去年大學畢業的他，日前在社交平台宣布離港，前往日本生活及工作。他上載身處機場離境閘口的照片，留言︰「2021.01.19。2020年嘅挑戰，直到2021年先實現到... 我要搬去日本工作啦～ 初時都係抱著試下嘅心情申請，竟然符符碌碌就合格咗。雖然去日本就代表要放棄香港嘅生活同工作，但係最後都下定決心挑戰，去一個似乎熟悉卻唔熟悉嘅地方，跳出自己嘅舒適圈。」

「下呢個決定都係要多謝屋企人嘅支持同諒解，以及朋友一直嘅鼓勵（忍受我嘅抱怨），如果唔係都可能放棄咗。接近20年嘅演藝生涯（我都唔相信），好高興可以同觀眾以及一直支持我嘅粉絲一齊成長。今次嘅挑戰雖然唔係向演藝嘅道路發展，但係都係我宜家最想嘗試嘅事。我會繼續分享我喺日本嘅經歷同趣事，希望你哋繼續陪著我啦。我會係咁share相，有心情就拍下片咁，狂食壽司嘅生活到了，不過首先係隔離14日，嚟日本搵我做導遊啦。我會好掛住香港，好多人我都約唔切，我一定會返嚟㗎。」

（即時娛樂）