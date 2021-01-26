Yahoo頒獎禮｜周柏豪憑《劫後餘生》獲人氣歌曲獎 (18:55)

Yahoo頒獎典禮日前於網上舉行，周柏豪憑《劫後餘生》獲頒「Yahoo搜尋人氣大獎2020—人氣歌曲」獎，他得獎後談感受，表示很多事情都不是理所當然的，過往可能把一些事情看輕了，例如別人在背後的努力，現在知道原來有些事以前會好容易得到，但可以一下子完全失去。雖然以前的他都懂得珍惜，但如今切切實實的知道要怎樣珍惜將來自己還有的時間。

對於2020年，周柏豪自言要在生活上重新適應，因為疫情關係，留在家的時間多了，對一個超級好動的人來說，好像被困着的他是需要去適應的。他在家中亦有很大的重任，就是照顧家人，尤其是剛滿一歲多的囡囡。在工作上跟大家一樣都是難捱、難過的，但他感恩在生活上仍然有家人一直在他的身邊，寄望2021年大家可以搵到一個自己最理想的生活，活出一個開心的自己。

其他人氣歌曲得主，還包括關智斌《日月》、衛蘭《低半度》、鄭欣宜《小夜燈》、陳柏宇《感情這回事》、 許靖韻《別為我好》、Gin Lee《幸福門》、Dear Jane《銀河修理員》、Jude Tsang《零分》及林奕匡《孤獨的對岸》。

至於其他獎項，馮允謙獲「人氣專輯」獎，C AllStar獲「人氣音樂企劃」獎，林家謙獲「本地唱作歌手」獎及「人氣合唱歌曲」獎。

（即時娛樂）